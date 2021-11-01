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性侵受刑人社會觀感差 藝人胡睿兒申請假釋遭駁回

記者王聖藜／台北1日電
藝人胡睿兒（右）因「撿屍」性侵案，被判處有期徒刑兩年。（本報資料照片）
藝人胡睿兒（右）因「撿屍」性侵案，被判處有期徒刑兩年。（本報資料照片）

男子團體「Under Lover」成員胡睿兒趁前妻林采緹臨盆前到夜店「撿屍」，依乘機性交罪判刑兩年確定，發監服刑；胡服刑過半，申請假釋，法務部矯正署認為，性侵案受刑人社會觀感不佳，初審即駁回胡的申請案。

依假釋案件相關規定，胡睿兒最快明年初即可再向獄方提出假釋案第二次申請，由服刑監所、矯正署初審及複審後決定。

現年30歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，與綽號「蛇姬」的女藝人林采緹育有一子，兩人去年已簽字離婚。

最高法院2020年6月10日駁回胡睿兒上訴，依乘機性交罪判胡有期徒刑兩年確定，台北地檢署2020年7月21日通知胡發監服刑，入監前，胡帶著朋友送的四本心靈成長書籍，發監時承諾在監期間會把身體顧好。

2018年6月16日，胡睿兒到台北市信義區夜店與友人飲酒作樂，隔天凌晨，被害人進入夜店喝酒，兩人交談之後一同飲酒、跳舞。台

依確定判決書認定，胡睿兒與被害人到夜店地下一樓中控收發室後方的梯間平台，被害人因不勝酒力，被胡掀起短裙性侵得逞，胡一開始否認犯行，法院審理時認罪，雖賠償被害人40萬台幣和解，但被害人不願給胡緩刑機會。

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