傷警犯拒捕自殺不成持槍相向 警開16槍擊斃

日前涉嫌槍傷警員的陳姓男子，10月31日在台南被警方圍捕，被連開16槍擊斃。（記者邱奕能／翻攝）

高雄市警岡山分局上月26日查捕通緝 犯時遭到陳姓男子槍擊 ，一名警員腿部中彈；陳嫌逃亡五天，昨天在台南被警方圍捕，他疑兩度企圖自戕未遂後持槍對著警察 ，被連開16槍擊斃。檢方昨天相驗陳身上多達17個彈孔，陳母傷心認屍，今天解剖釐清死因。

檢察官昨天也以證人身分偵訊三名開槍的台南市保大員警，訊後請回。高雄市警察局長黃明昭說，陳嫌早向友人說，「遇到警察，不是自殺，就是對幹」。高雄市刑大去年在雲林縣麥寮鄉抓過陳男，當時陳也激烈反抗。

岡山分局陳姓、劉姓員警10月26日到三民區昌裕街查通緝犯，遇到正要離開的陳嫌四人，混亂中陳涉嫌朝員警開槍，跳彈擊中陳姓警員左小腿，四人一哄而散，48歲劉姓男子逃跑不及被捕，其餘三人脫逃。

警方連日追捕，先逮回41歲李姓、50歲林姓嫌犯，僅剩綽號「善良」的陳姓男子（43歲）未落網。

專案小組掌握陳嫌躲在台南市康樂街某地下一樓的出租套房，前天晚間會同台南出動48名警力圍捕。

昨天凌晨零時42分，台南市保安大隊霹靂小組攻堅，敲門表明身分未獲理會，隨即破門，見陳坐在床上持槍對自己頭部連扣兩次板機，但子彈退彈未擊發，陳再拉滑套，改將槍口指向員警，至少三名員警隨即連開16槍，將陳擊斃。

警方表示，陳有多項前科，長期吸毒，毒癮很大，隨身攜帶槍支，十分危險；租屋處除查獲他自戕的改造手槍、子彈14顆，另搜出安非他命40餘公克、吸食器。地上拾獲兩顆未擊發子彈，底火有撞擊痕跡。

陳姓男子拒捕被警方擊斃，陳母（右二）由家人陪同傷心認屍。（記者黃宣翰／攝影）

台南地檢署昨天相驗，陳身上有17個彈孔，分布在頭、雙手、左腳、前胸；陳母傷心認屍，是否對警方提告，要和家人討論再決定。