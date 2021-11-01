我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

傷警犯拒捕自殺不成持槍相向 警開16槍擊斃

台灣新聞組／高雄1日電
日前涉嫌槍傷警員的陳姓男子，10月31日在台南被警方圍捕，被連開16槍擊斃。（記者邱奕能／翻攝）
日前涉嫌槍傷警員的陳姓男子，10月31日在台南被警方圍捕，被連開16槍擊斃。（記者邱奕能／翻攝）

高雄市警岡山分局上月26日查捕通緝犯時遭到陳姓男子槍擊，一名警員腿部中彈；陳嫌逃亡五天，昨天在台南被警方圍捕，他疑兩度企圖自戕未遂後持槍對著警察，被連開16槍擊斃。檢方昨天相驗陳身上多達17個彈孔，陳母傷心認屍，今天解剖釐清死因。

檢察官昨天也以證人身分偵訊三名開槍的台南市保大員警，訊後請回。高雄市警察局長黃明昭說，陳嫌早向友人說，「遇到警察，不是自殺，就是對幹」。高雄市刑大去年在雲林縣麥寮鄉抓過陳男，當時陳也激烈反抗。

岡山分局陳姓、劉姓員警10月26日到三民區昌裕街查通緝犯，遇到正要離開的陳嫌四人，混亂中陳涉嫌朝員警開槍，跳彈擊中陳姓警員左小腿，四人一哄而散，48歲劉姓男子逃跑不及被捕，其餘三人脫逃。

警方連日追捕，先逮回41歲李姓、50歲林姓嫌犯，僅剩綽號「善良」的陳姓男子（43歲）未落網。

專案小組掌握陳嫌躲在台南市康樂街某地下一樓的出租套房，前天晚間會同台南出動48名警力圍捕。

昨天凌晨零時42分，台南市保安大隊霹靂小組攻堅，敲門表明身分未獲理會，隨即破門，見陳坐在床上持槍對自己頭部連扣兩次板機，但子彈退彈未擊發，陳再拉滑套，改將槍口指向員警，至少三名員警隨即連開16槍，將陳擊斃。

警方表示，陳有多項前科，長期吸毒，毒癮很大，隨身攜帶槍支，十分危險；租屋處除查獲他自戕的改造手槍、子彈14顆，另搜出安非他命40餘公克、吸食器。地上拾獲兩顆未擊發子彈，底火有撞擊痕跡。

陳姓男子拒捕被警方擊斃，陳母（右二）由家人陪同傷心認屍。（記者黃宣翰／攝影）
陳姓男子拒捕被警方擊斃，陳母（右二）由家人陪同傷心認屍。（記者黃宣翰／攝影）

台南地檢署昨天相驗，陳身上有17個彈孔，分布在頭、雙手、左腳、前胸；陳母傷心認屍，是否對警方提告，要和家人討論再決定。

警察 通緝 槍擊

上一則

性侵受刑人社會觀感差 藝人胡睿兒申請假釋遭駁回

下一則

健保給付不敷成本 5大醫院團體減看診量自救

延伸閱讀

巴西銀行搶案 警匪兩度激戰 警擊斃25嫌

巴西銀行搶案 警匪兩度激戰 警擊斃25嫌
周末晚高峰時段 3男紐約地鐵E線持槍打鬥

周末晚高峰時段 3男紐約地鐵E線持槍打鬥
亞凱迪亞一間銀行被劫 歹徒持槍要錢幸無人受傷

亞凱迪亞一間銀行被劫 歹徒持槍要錢幸無人受傷
面交連傳變持槍搶劫 芝警：約警局大廳最安全

面交連傳變持槍搶劫 芝警：約警局大廳最安全

熱門新聞

學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）