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遊客騎象龜拍照 飼養員痛心不捨

記者王思慧／花蓮1日電
有遊客騎乘新光兆豐農場飼養的亞達伯拉象龜，讓飼養員看了快掉眼淚。（取材自臉書）
有遊客騎乘新光兆豐農場飼養的亞達伯拉象龜，讓飼養員看了快掉眼淚。（取材自臉書）

花蓮鳳林鎮新光兆豐農場飼養象龜、浣熊及樹獺等動物，與遊客互動，但竟有遊客騎上亞達伯拉象龜，嘻笑拍照打卡，無奈象龜動作緩慢無法逃脫，讓飼養員看了都快掉眼淚。兆豐農場表示，原有設置告示牌請勿拍打乘坐動物，沒想到遊客竟騎象龜，將增設網路監視器，避免類似情形發生。

亞達伯拉象龜是世界上第二大的陸龜，壽命可活到200歲，兆豐農場的象龜約30至40歲，體重約80公斤。農場動物園長簡麗秋表示，由於成年龜有一定的破壞性，農場特別安裝圍欄，保護象龜也保護遊客，更架設三面告示牌，寫上請勿拍打乘坐，也不定時廣播宣導愛護動物。

「看到用心飼養的象龜被騎，大家都很難過」簡麗秋痛心地說，前天下午4時多，有成年的遊客趁著飼養員忙著巡視園區時，看到亞達伯拉象龜在行走竟騎上去，由於騎的時間很短，在遠處難以辨識，來不及現場阻止。

簡麗秋說，象龜雖行動緩慢，卻很愛「趴趴走」，柵欄關不住，時常會走到人行步道，過去遊客看到只會停下來拍照，坦言這是第一次發生有人騎象龜，感到非常錯愕。經過獸醫檢查，象龜受到驚嚇，健康暫不受影響。

兆豐農場督導游美雲表示，此風不可長，遊客素質有待加強，農場會善盡責任，嚴加阻止類似情形發生。花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，兆豐農場應盡飼主責任，防疫所人員將前往兆豐農場釐清，進行行政調查，依照了解的情況，可依動保法追究農場與遊客責任。

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