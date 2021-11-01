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健保給付不敷成本 5大醫院團體減看診量自救

台灣新聞組／台北1日電
健保總額不變，許多醫院衝量，做愈多賠愈多，全台五大醫院團體首度團結自救，達成「不衝量」共識。（記者陳正興／攝影）
健保總額不變，許多醫院衝量，做愈多賠愈多，全台五大醫院團體首度團結自救，達成「不衝量」共識。（記者陳正興／攝影）

長期以來，健保財務壓力轉嫁到醫療院所，全台五大醫院團體（台灣醫院協會、私立醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院協會）首度團結自救，籌組「健保財務缺口因應工作小組」，達成「不衝量」共識，要求醫師婉拒「逛醫院、重複拿藥或做檢查」等就醫行為，醫院逐漸減少夜診、假日門診，將衝擊民眾就醫習慣。

「醫師，我胸口悶悶痛痛的，可以幫忙排心臟超音波檢查嗎？」台大心臟內科教授王宗道表示，在門診中，常有病人主動要求影像檢查，有點將醫院當成健診中心的意味，但他不會照單全收，需視病情來決定檢查項目；在開立處方藥物時，也常發現某些病人有逛醫院習慣，幾天前才在另一家醫院看診，藥都還沒吃完，又來看診領藥。

王宗道表示，大部分民眾均珍惜健保資源，但仍有少數患者就是愛逛醫院、重複拿藥，或要求做檢查，五大醫院團體達成「不衝量」共識，有助於減少不必要的醫療行為；而醫師在拒絕患者無理請求時，也更能理直氣壯，依專業行事。

健保署統計，醫療人員專業照顧的診療費在總額占比中逐年下降，但藥費及檢驗檢查占比卻逐年上升，當中約一成是重複申報。以去年為例，同一個案於30天內重複檢驗或檢查就高達1152萬件，申報點值達14.3億點；於30天內重複做影像檢查者則有129萬件，申報5.2億點。另外，在雲端藥歷的輔助下，去年減少重複藥費近17億元台幣。

「健保財務缺口因應工作小組」召集人謝文輝表示，依照二代健保收支連動的精神，應是有多少錢做多少服務，但總額有限，許多專業技術的給付不符成本，點值遭稀釋，醫院只能「拿自己的血肉來補」，為脫離財務困境，五大醫院團體決定團結自救，達成「不衝量」協議。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，醫療費成長費用趕不上總額，造成點值持續下降，為了讓點值逐漸回到1.1元，醫院將逐漸減少夜診、假日門診，以落實分級醫療。

謝文輝表示，若要醫院維持目前服務量，就需調高藥費、檢查等部分負擔，醫院代表於10月27日拜會衛福部長陳時中，獲得「在不影響弱勢就醫的前提下，使用者付費的部分負擔方向不變」等承諾。

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