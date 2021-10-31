諷王必勝? 葉金川願分享醫奉獎 但「有小三的不能給」

醫療奉獻獎得獎者合影：屏東牙醫黃常智（左起）、澎湖惠民醫院韓國乾修士、恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智、台東基督教醫院耳鼻喉科醫師陳玉祥、兒童心臟學之父呂鴻基、慈濟醫療法人執行長林俊龍、彰化縣線西衛生所護理長鄭聿淩、特殊貢獻獎葉金川、台北榮總兒童醫學部主任牛道明、團體獎屏基馬拉威工作團隊屏基院長余廣亮。（記者林俊良／攝影）

第31屆醫療奉獻獎昨於圓山大飯店舉行頒獎典禮，副總統賴清德 、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人皆到場對得獎者表達最高敬意。賴清德表示，得獎者超越常人的愛心，是伴隨著犧牲與奉獻；蘇貞昌則說，去年新冠疫情 爆發至今，醫護人員至始至終守在第一線，才讓台灣 現在能成為「幸福之地」。

醫療奉獻獎是衛福部指導，立法院厚生會和聯合報系主辦，TVBS協辦。「抗煞英雄」前衛生署長葉金川獲此屆醫奉獎「特殊貢獻獎」。葉說，當年堅守SARS防疫前線，如今疫情之下，若這獎可分給別人，想分給指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞及發言人莊人祥。他笑說，最辛苦時是籌辦全民健保，那時沒有人頒獎給他，如今這個獎應頒給最需要鼓勵的人。

葉金川也語出驚人表示：「但如果外面有小三的不能給，這要跟部長講清楚喔！」，似乎影射近日深受緋聞纏身的醫療應變組副組長、醫福會執行長王必勝。

「兒童心臟學之父」呂鴻基，花了30年催生台大兒童醫院，完成不可能任務。澎湖惠民醫院董事韓國乾領獎時不忘公開募捐支持惠民醫院改建，嘉惠澎湖長者。佛教慈濟醫療法人執行長林俊龍則秉持全人、全時、全家的醫療照顧。彰化縣線西鄉衛生所護理長鄭聿淩，積極推動醫病共享決策。

台北榮總兒童醫學部主任牛道明長年照顧罕病童，高齡的母親昨坐著輪椅上台獻花。他激動地說，很開心與媽媽一起分享這個獎。屏東縣龍泉牙醫診所負責人黃常智，長年到屏東監獄為愛滋受刑人看牙，他要謝謝太太支持，這獎有一半要頒給太太。

台東基督教醫院耳鼻喉科醫師陳玉祥說，要在後山一直行醫到不會動為止。恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智讓被稱「瞎子村」的恆春失明病患重見光明。屏東基督教醫院馬拉威工作團隊今年則獲得團體醫療奉獻獎，屏基院長余廣亮說，秉持「施比受更為有福」，更願幫助有需要的人。