更換看板跑錯月台 三個月兩差錯 高鐵施工險出事

事隔不到三個月，高鐵再度發生施工不當狀況，險釀意外。圖為高鐵示意圖。(本報資料照片)

以高度重視行車安全自居的台灣 高鐵公司，7月底才發生路段號誌異常查修時，未架設安全防護就開始路線測試，險些釀禍；事隔不到三個月，高鐵再度發生看板更換作業卻跑錯月台的狀況，當時工程車才剛通過，稍一不慎就可能發生軌道工安意外，所幸行控人員及時發現，才未造成人員傷亡。

高鐵員工直言，短期內一再發生類似施工狀況，憂心便宜行事風氣蔓延，砸了鐵道模範生的招牌；甚至還有人質疑「高鐵難道台鐵 化了嗎？」高鐵強調，該案為廠商誤判作業地點疏失，將依合約追究廠商責任。

本報系7月間揭露高鐵在7月25日深夜進行苗栗路段號誌異常查修時，施工人員為了搶快，未架設及確認完成安全防護SMB（停車警示標誌），就開始路線測試作業，所幸未釀成事故。高鐵事後認為幹部、主管均附有行政督導、管理不周之責，連同違規資深技師，共懲處五人，最高申誡兩次，最少也有警告函，並再三強調該案是營運以來極為罕見事件。

據了解，為了避免類似情況再度發生，高鐵主管還要員工覆誦「對於安全事項疏失違反，我們奉行零容忍」等口號。就有員工對內部官僚管理方式感到失望，直言「常虧台鐵缺點，沒想到我們自己台鐵化了」。

未料本月19日凌晨，高鐵新竹車站進行月台廣告看板更換作業，原定在西側月台完成後，再到東側月台，卻因為施工人員工單確認失誤，有人員闖入未獲進入授權的東側月台，且未重複確認即架設停車警示標誌。

據指出，當時該區段還有工程車行進作業，只要工程車晚幾分鐘通過，或施工人員提早進場，工程車就可能撞到施工人員；所幸行控人員及時發現停車警示標誌東西月台架設錯誤，占軌訊號顯示與工單不符，故更換現場作業負責人，才未造成傷亡。

高鐵員工感歎，高鐵肩負旅客高速運輸的安全，但類似情況一再發生，令人不解，尤其現場維修作業人員是否蔓延便宜行事的風氣，往往都是日後導致事故的主因。

高鐵表示，各項維修作業均設有多重安全防護機制，19日即因機制發揮預期功效，及早發現廠商作業疏失，確保施工作 業安全。該案為廠商誤判作業地點疏失，當下即由高鐵人員發現、予以導正後立即更換作業人員，並依合約追究廠商責任。