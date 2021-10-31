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求警給時間「收東西」 男半小時寫完遺書後自戕

記者林佩均／台中31日電
台中市清水警分局鎖定有毒品前科戴男，戴疑畏罪舉槍自戕，警消送醫急救中，尚未脫離險境。（圖：讀者提供）
台中市清水警分局鎖定有毒品前科戴男，戴疑畏罪舉槍自戕，警消送醫急救中，尚未脫離險境。（圖：讀者提供）

擁槍自重的39歲戴男，遭台中市警方鎖定多時，昨晚8點半，戴逃到友人租屋處3樓陽台與警方對峙，堅稱「你們上來我就要開槍」，要求警方給他時間「收東西」，未料半小時過去，卻傳出戴自戕槍響，送醫急救尚未脫離險境。警方在床頭櫃發現一封給家人的遺書，查扣一把90改造手槍、1顆彈殼、2個彈夾、13顆子彈。

據了解，39歲戴嫌年輕因販毒關了10多年，前年才出獄，居無定所，近期因擁槍自重遭警方鎖定。

台中市警察局清水分局指出，昨晚8點半，戴在3樓出租陽台跟警方僵持，並堅稱「你們上來我就要開槍」，要求警方給他20分鐘「收東西」，過程中警方擔心引發槍戰，持續與戴交談，「你要勇敢面對所犯的錯誤」，時間超過半小時，警方要求戴下樓，卻聽到一聲槍響。

警方衝進屋內救人，戴嫌頭部中彈，有些微意識，救護車送往中山醫學大學附設醫院，尚未脫離險境。

警方在八、九坪大出租套房內，於床頭櫃發現一封留給家人遺書，查扣一把90改造手槍、1顆彈殼、2個彈夾、13顆子彈，鑑識人員封鎖現場，採集相關跡證中。

清水警分局指出，至於戴男為何舉槍自戕，槍枝來源等，都有待進一步調查釐清，由於有其他共犯在逃，相關案情不便透露。

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