20歲員工抱怨薪資 老闆娘教唆兒等10人虐死

警方在車內查扣木棒等犯案工具。（圖：民眾提供）

台中市驚傳殺人命案。北區一家人力派遣公司陳姓老闆娘，疑不滿20歲蔣姓員工抱怨薪資、扣薪等問題，前晚涉嫌命十名年輕員工，包含陳的兒子輪流虐打蔣男致死，並載到彰化棄屍。涉案盧姓、梁姓員工昨上午向警方自首，警方通知陳姓老闆娘到案，並已逮捕馮姓主嫌等十人，另有一人在逃追緝中，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。

據了解，陳姓老闆娘不滿蔣姓員工亂說話，前晚7時將他留在公司，要求兒子謝男等十名年輕男、女員工毆打蔣男；前晚11時，一行人將蔣男載到外埔區甲后路4段一處郊區籃球場，再以木棒、徒手毆打蔣男。

警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。（圖：民眾提供）

蔣男遭輪番虐打後，眾人發現他奄奄一息，馮姓男子將蔣放到後車廂，會同其女友與兩名女性友人，將他載到彰化縣埤頭鄉，把蔣男留置在後車箱內，其餘人作鳥獸散。

涉案的盧男、梁男昨上午到市警三分局自首，盧男供稱「我們打了一個人，後來他死掉了」。台中警方立即通知彰化警方趕往現場，在後車廂發現蔣男遺體。警方通知陳姓老闆娘到案，陳女供稱，她沒有動手，有口頭制止打架。

警方循線逮捕涉案的馮姓主嫌等十名男女，另有一人在逃。馮男供稱，死者積欠債務、房租，才會心生不滿動手。警方表示，犯案動機仍有待釐清。