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私菸案二審開庭 法官：總統出訪 買菸為國安一環？

記者林孟潔／台北30日電
官邸侍衛室前少校軍官張恒嘉因私菸案出庭。（記者林孟潔／攝影）
官邸侍衛室前少校軍官張恒嘉因私菸案出庭。（記者林孟潔／攝影）

蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被依公用運輸工具裝載漏稅物品罪重判十年四月、十年二月徒刑；吳、張上訴，台灣高等法院昨開庭，法官問總統出訪時買菸是否為國安一環？吳回答，買菸非國安的一環，張恒嘉指出，他只是代購，「長官有很多東西要買」，也會請他幫忙代訂菸品。

吳宗憲說，基於歷年專案慣例購買菸品，在公開場合搬運，海關也從來沒有制止或提醒，主觀上並無犯意，依往例他不認為自己是一般旅客，華航也鼓勵「多買」，並提供正式MENU、明細表參考。

法官問及總統出訪時特勤主要工作是維安、國安，買菸是否為國安一環？吳宗憲答，買菸非國安一環，但他的工作包括行政，在他認知中，買菸是總統出訪專案任務行政工作的一環，否認有犯罪。

張恒嘉指出，之前學長交代下來都是這種慣例，他第一次承辦業務時，也問過華航承辦人員黃川禎是否可以訂購菸品，黃就叫他把數量統計好後下訂，他只是小小的承辦人，只是代購，自己沒有購買，也不知道會觸法。

張恒嘉說，總統出訪任務中他擔任負責行政承辦人，協助幫忙出訪人員的食衣住行，「長官也是有很多東西要買」，長官也會請他們行政人員幫忙代訂菸品，華航也認為逐一統計數量很麻煩，就請他們統計後陳報。

吳的律師指出，吳有專案免驗特別旅客身分，檢調用一般旅客適用標準不合理，吳主觀上沒逃漏稅故意；扣案菸品不是漏稅物品，不構成貪汙、稅捐稽徵法要件。

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