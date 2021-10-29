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記大過還升官…否認訂菸被踢爆 私菸案少將緩起訴

記者王聖藜／台北29日電
涉私菸案被記大過的總統府警衛室主任陳敏華（右）去年7月晉升少將。(本報資料照片)
涉私菸案被記大過的總統府警衛室主任陳敏華（右）去年7月晉升少將。(本報資料照片)

2019年「國安私菸」案，蔡英文總統「永和」官邸警衛室前上校主任陳敏華督導不周被記大過，當時他謊稱沒買菸，後來還獲蔡英文提拔晉升少將；台北地方檢察署查出，陳曾向一審遭重判的吳宗憲訂50條私菸，但陳只獲緩起訴，期間一年，繳公庫4萬元(台幣，以下同，約1442美元)，參加六小時法治教育課。

國安局內部自清時，陳敏華否認買私菸，但陳的同僚到案「咬出」陳敏華曾向負責團購的前官邸侍衛室少校吳宗憲洽訂；檢方出示陳傳給吳「處理一下」的LINE對話證據，陳才認罪。

陳敏華辯稱，50條菸是代人洽訂；依檢方自訂辦案標準，只要明知不能超額購買未稅菸卻下訂，即屬觸法，依違反稅捐徵法偵處；為強化陳的法治觀念，緩起訴條件，要陳上法治教育課。

陳敏華是國防管理學院戰略班學生，嘉義大學管理學碩士，私菸案曾因督導不周被記一大過，去年7月晉升少將。

檢方已對總統府侍衛室「永和」警衛室少將主任林國欽、陳逸夫、「特勤郭雪芙」張嘉玲110人緩起訴，命繳公庫5000元到20萬元不等緩起訴處分金。

2019年7月11日到22日，蔡英文出訪太平洋友邦島國返台，驚爆國安特勤人員利用總統專機夾帶萬條私菸。

檢方2019年8月第一波起訴前官邸侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航前空品處副總邱彰信共13人，追加起訴吳宗憲劉姓女友人；吳宗憲、張恒嘉今年6月一審依貪汙「以公用運輸工具裝載漏稅物品」罪判10年4月、10年2月，兩人都上訴。

蔡英文 教育 LINE

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