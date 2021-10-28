基隆捷運卡在哪? 路廊、拆遷等五大難題待解

基隆捷運爭議不休，其中八堵站腹地狹小，幾乎找不到路廊可蓋新路線，成了一大難題。圖為八堵車站。(記者陳正興／攝影)

基隆捷運 爭議不休，其中八堵至基隆段仍是未定數，交通部長王國材昨在立法院透露，若第二階段決定基捷從八堵進到基隆，採高架設計，還要再花70億元(台幣，下同)。

王國材說，南港到八堵會先做，已跟基隆市長林右昌討論，會先做台鐵 接駁，保存台鐵，八堵再接捷運系統。第一階段先到八堵轉乘，未來若覺得捷運服務比較好，再來決定台鐵要不要保留。

對於台北市長柯文哲 連日頻頻對基捷開砲，王國材表示「柯市長不要講話就不會拖」；另也提到交通部政務次長胡湘麟已跟三個副市長碰面都沒問題了。至於要不要公開碰面，要看柯文哲意願，自己是願公開見面的。

議題吵太久 居民早無感

不過立委邱臣遠質疑，花了425億只到八堵，進不了基隆市區的基隆捷運大家能接受嗎？有跟地方溝通嗎，基捷425億元到底可不可以蓋得出來。王國材坦言，還沒有跟地方溝通，路線確定才會去，（南港到八堵段）預計工期六年，現正在做可行性評估跟綜合規畫。

交通部預計最快本周公布基隆捷運路線，基隆人最在意的八堵到基隆站間的路線。沿線居民認為蓋捷運疊床架屋，多開台鐵班次就好，甚至早已無感；台鐵前官員直指，交通部若不解決五大問題，基隆捷運勢必難產。

本報記者實際走訪基捷預定路線的基隆百福社區與八堵站，百福社區有可能迎來捷運車站嗎？「等確定要蓋捷運再說吧，我和鄰居幾乎不聊這個話題，吵太久了。」居民王先生面無表情地告訴記者。

八堵居民陳先生說，雖然基捷吵得凶，「離開工、興建，甚至通車還太遙遠，大家都很無感。」他更點出關鍵：「何必疊床架屋呢？台鐵多開一點車就好了，為什麼要花這麼多錢蓋捷運？林右昌連基隆公車品質都顧不好，為何還吵著要蓋捷運呢？」

基捷到底卡在哪裡？一名曾於基隆沿線幾座火車站服務、退休的台鐵前主管點出「路廊、拆遷、站體、機廠、旅客」，這五項交通部與基隆市府不願明說的大問題。

腹地小 專家憂路廊難找

「路線行經基隆河谷地，並跨進山區，如何找到第四軌所需的路廊？」他質疑。其次，捷運路線深入社區後，勢必得面臨拆遷問題，是否會重演南鐵東移的抗爭事件？

該主管說，八堵站距離基隆河僅約一百公尺，若八堵站是第一階段路線的起訖站，列車就得在此折返，更需夠大的腹地與站體。第四個問題為找不到充足空間當機廠用地，連跨河興建都會增加難度。

最後，人口負成長下，現行台鐵北基間，尖峰時段旅運量都未飽和，捷運如何在時速比火車慢、站站停、票價又貴上不少的條件下維持運量？