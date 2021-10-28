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人夫車禍撞出艷遇 元配抓姦 反咬被設計「我無法拒絕」

記者張議晨／高雄28日電
黃姓人夫因車禍結識楊姓女子，楊女在旅館內幫黃男手淫，黃質疑遭設計反被法官打臉判賠。(記者張議晨／攝影)
黃姓人夫因車禍結識楊姓女子，楊女在旅館內幫黃男手淫，黃質疑遭設計反被法官打臉判賠。(記者張議晨／攝影)

黃姓男子與楊姓女子因車禍結識，兩個月後兩人一同入住高雄一家旅館，楊女在房內幫黃男打手槍，沒想到退房時，一開門就碰到妻子、丈母娘在門外守候，後來他一查發現楊女是徵信社負責人，懷疑是「被設計」，還為自己房內行為辯解「當時情境我無法拒絕」，一審法官認為他不忠於婚姻，判他要賠6萬元，他不服上訴，二審仍被駁回，全案確定。

判決指出，2019年7月，黃男在屏東市與楊姓女子發生車禍，兩人留下彼此聯繫方式後就各自離開。沒想到事後兩人在通訊軟體上聊得熱絡，前年9月14日楊女來高雄與黃男約會，不僅到義式餐酒館用餐，餐後還到駁二特區散步，宛如熱戀中的情侶。

只來楊女稱不勝酒力，要去旅館休息，黃男於是攙扶著楊女回到旅館，楊女一進屋先是躺在黃男肚子上休息，後來更因為「很熱」，脫下裙子至全裸，最後在房內幫黃男「打手槍」。

在房內相處一個半小時以後，黃男準備回家，才剛打開房間就見到妻子及丈母娘、徵信社人員堵在房門外，陳女不甘丈夫背叛，氣得提告求償60萬元，但沒多久，陳女卻對楊女撤告，事後黃男發現陪同妻子在場的蕭姓徵信社人員，名片印有「設計離婚」服務。

他起疑一查楊女身分，正巧她也是徵信社負責人，且明明工作地在新竹，每次聊天卻都佯稱自己住台中，懷疑是妻子找人演戲，由楊女演出這齣「設計離婚」的戲碼，製造他外遇假象，以此當理由讓兩人離婚。

黃男稱兩人沒有發生性行為，他還原當晚過程喊冤，他們進到房間後，楊女躺在床上，他關燈、開冷氣，準備離開時楊卻請他幫忙按摩，接著卻反過來將他壓著，躺在肚子上，還發出怪聲音，撫摸、刺激他，「楊女趴在我身上磨蹭，後來把手伸進褲子幫我手淫，當時情境我無法拒絕，情慾被調動起來就射了」。

高雄高分院法官認為，縱使楊女舉動是出於「設計離婚」動機，但黃男是有配偶之人，可以拒絕楊女暗示的性誘惑，卻沒有立即離開現場，反而和楊女同臥一床，任由楊女撫摸、接觸其身體。

法官認為，黃男與妻子陳女雖然在進行離婚訴訟，但在婚姻關係存續期間，仍應遵循現行法制婚姻約束與規範，因此駁回黃男上訴，判黃仍要賠償妻子6萬元確定。

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