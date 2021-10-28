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軍友社「史上最強理事長」 每年自費億元勞軍

記者程嘉文／台北28日電
李棟樑（左）與聯合報系合作，赴中彰榮家慰勞老榮民。（圖：軍聞社提供）
李棟樑（左）與聯合報系合作，赴中彰榮家慰勞老榮民。（圖：軍聞社提供）

今年10月31日，是中華民國軍人之友社成立70周年社慶。軍友社原計畫舉辦「全國各界向國軍致敬」大型餐會，邀請工商領袖與三軍官兵代表，但因新冠疫情而取消。理事長李棟樑表示，無法慶祝難免有點可惜，不過軍友社招待優秀官兵出國的承諾不會取消，一旦疫情趨緩，仍要成行。

每年九三軍人節，國防部都要選拔國軍楷模與模範團體，過去會為得主舉辦海外旅遊，幾年前卻因預算縮減而取消。李棟樑接任理事長後，認為對優秀幹部的獎勵不可少，2015年起由軍友社出面恢復辦理。名單另增高山偏遠單位代表，出國旅遊的經費，都由李棟樑自掏腰包支應。

曾任北市進出口公會理事長、中華奧會副主席、企業永續發展協會理事長的李棟樑表示，七年前軍友社理事長許勝雄任滿，老友馬英九總統邀他接手，並表示國軍受前一年洪仲丘案衝擊，希望李棟樑幫忙提振士氣。李棟樑說，自己因生意跑遍全球，深知國家安全穩定企業才能安心賺錢，過去在進出口公會也熟悉勞軍，因此責無旁貸。他並決定不動用軍友社老本，而由旗下事業成立專責部門，每年準備1億元台幣。

李棟樑上任不久，高雄發生死傷慘重的氣爆案。他主動向國防部請纓，邀工商團體南下慰勞參與搶救官兵，從此開啟勤跑部隊基層之旅。總計曾慰勞的單位，七年達到1338個（次），其中如五指山國軍公墓，先後23度造訪，被軍中形容「史上最強理事長」。

除恢復模範官兵出國，軍友社也常利用「體制外，狀況內」身分協助軍方。例如雄三誤射案的艦長林伯澤少校，是前一年國軍楷模，剛接新職就發生意外。李棟樑特別安排與其會面，勉勵他續留軍中，不要被一時失敗打倒。今年太魯閣號車禍死亡的一位士官長，已經論及婚嫁，兩人出遊不幸一起罹難，但尚未結婚登記，依法不能合葬軍人公墓。李棟樑得知後，立刻個人捐贈一個雙龕塔位，讓當事人實現遺願。

連任一次的李棟樑，將於明年5月屆滿。蔡英文總統與國防部均鼓勵續任，都被他明確婉拒，堅持就算修改章程，也該由下屆理事長開始適用。不過李棟樑表示，卸任後雖不可能那麼勤走部隊，但仍願協助國軍與社會的聯繫，每年三節等機會，還是會號召工商界領袖，到軍中慰勞官兵。

軍友社理事長李棟樑（前排左）赴馬祖列島最偏遠的亮島勞軍。（圖：軍聞社提供）
軍友社理事長李棟樑（前排左）赴馬祖列島最偏遠的亮島勞軍。（圖：軍聞社提供）

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