打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？

蔡英文總統接種第二劑高端疫苗，接種完出示黃色疫苗接種卡。（本報資料照片）

美國 11月8日起將實施入境新制，所有入境旅客，包含台灣 在內，都要完整接種美國FDA或WHO所核准疫苗，高端疫苗 並不在名單內。衛福部長陳時中昨表示，仍持續與美國做相關徵詢，並準備相關資料向美國提出，但美方至今還未有較積極回應。

蔡英文總統、副總統賴清德皆施打高端疫苗，日後訪美是否受阻？指揮中心發言人莊人祥說，外交部持續跟美方密切協調，希望接種高端的政府官員訪美時不受影響；外交部今年9月起積極與美方溝通，了解最新入境措施，並爭取美方同意，早日將高端疫苗納入認可疫苗名單中。

高端昨發表聲明，感謝支持國產疫苗且施打疫苗的民眾，並對於高端尚未取得美國或WHO認證，造成施打者入境美國的不便深感遺憾。

台灣正進行的AZ、莫德納與其他疫苗第二劑混打研究，陳時中說，年底會有初步成果，AZ與莫德納混打研究會最早完成，AZ與BNT會晚點，以高端作為第二劑研究，年底也應該有成果。

至於美國是否可能擴大認可未在世衛緊急使用名單上的疫苗？一名美國資深官員說，機率恐怕不高，美國選擇FDA與世衛認可名單，因為這些疫苗經過容易定義的國際認可標準程序。

台大感染科前醫師孔祥琪也說，想讓美方認證高端疫苗的難度很高，建議高端於明年第一季取得歐盟認證，再間接得到WHO及美國認可，就能解決施打高端民眾出國困境；此外，也可重新進行傳統第三、四期臨床實驗，取代原先免疫橋接，但機率較低，且相對耗時。

國民黨立委江啟臣指出，憲法保障人民遷徙自由，如今政府鼓勵台灣民眾施打高端疫苗政策，卻讓人民去不了美國，政府應賠償損失，且讓打高端的國人可改打其他國際認證疫苗。

WHO與哥倫比亞、馬利、菲律賓啟動「團體試驗疫苗」計畫，由科學家及專家組成小組，選擇有效且安全疫苗，快速評估候補疫苗，目前招募志願者參與試驗，並審查20支疫苗，首波選出2疫苗，其中包括高端疫苗。

台灣疫苗協會推動理事長黃玉成表示，高端先前臨床試驗時碰到困境，包括資本額不足、台灣確診人數稀少等，無法在台灣進行傳統第三期臨床試驗，如今WHO出面協助，這對高端會是很好的出路，相當樂見。