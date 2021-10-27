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新聞眼／當初跟著蔡政府走 打高端成疫苗孤兒

記者 謝承恩、林政忠
民眾出示完整接受兩劑高端疫苗的黃卡。(記者劉學聖／攝影)
民眾出示完整接受兩劑高端疫苗的黃卡。(記者劉學聖／攝影)

自11月8日起，所有入境美國的旅客都需完整接種疫苗，新制上路後，選打高端疫苗的70幾萬台灣民眾最近一年恐無望造訪美國，戳破中央疫情指揮官陳時中在第一時間的說法：「台灣並非美國限制入境的33個國家名單，原本就可以入境，故不受此限」。

全民抗疫時期，陳時中建立的專業光環，讓各界願意「順時中」，願意接受疫情指揮中心的調度。不過後疫情階段，陳時中談話愈來愈政治正確，當立委質詢「若美國不接受高端疫苗，打高端的民眾會被鎖在台灣」，陳時中稱「世界也不是只有美國」；連副指揮官陳宗彥也有樣學樣反問記者，「大陸是哪個國家？」當指揮中心宛如政治中心，「逆時中」自然層出不窮。

蔡政府號稱「疫苗國家隊」，蔡英文總統、副總統賴清德帶頭接種，政治領導政策，鼓吹70多萬國人跟著打高端，許多民眾想知道打了高端疫苗，可以出國嗎？美國最近掀開底牌，所有外籍旅客必須完整接種美國食藥局或世衛組織認證的新冠疫苗才能入境，證明「高端並不高端」，連蔡、賴要訪美都要徵求美國「特殊許可」，剩餘的上百萬劑高端疫苗可能變成燙手山芋。

捐贈、購買的國際疫苗陸續到貨後，高端民眾處境將更形尷尬，不能出國、不能混打、不清楚防疫效果，相信總統的國人卻無辜成為另類的「疫苗孤兒」，政府有責任尋求補救措施。陳時中如果少一點政治、多一點專業，應該可以多一點掌聲。

高端疫苗 美國 陳時中

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