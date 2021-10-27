「環島高鐵不是夢」 交長再畫大餅 遭疑政策一變再變

交通部長王國材26日拋出「環島高鐵不是夢」，認為不管是宜蘭高鐵站址，還是南延屏東站址到六塊厝，都希望還有延伸機會。（記者黃仲裕／攝影）

軌道建設近期爭議不休，宜蘭高鐵站址、基隆輕軌路線至今尚未定案，交通部長王國材昨突拋出「環島高鐵不是夢」，強調不管是宜蘭高鐵，還是已拍板的高鐵南延屏東到六塊厝，都希望未來還有延伸機會。行政院長蘇貞昌隨後也在立院答詢時強調，高鐵南延案將規畫延伸到潮州。

王國材昨上午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時，有民眾線上提問「未來有沒有機會搭乘高鐵環島」，他則回應「環島高鐵不是夢」，未來工程技術會愈來愈強，現在找不到路廊，未來可能有新技術可以通過。

王國材還說，高鐵宜蘭站設址也要考慮能不能延伸，不是進了市區就跑不出來。他舉高鐵南延屏東站址選六塊厝為例，指六塊厝的腹地很大，有往潮州延伸的本錢，地方也有反映要不要往潮州走，是有機會和彈性的，但時間點還不清楚。

行政院去年核定高鐵延伸屏東案，長度17.5公里、經費達618億台幣，目前正在辦理綜合規畫和環評。立委蘇震清昨質詢再提起此事，蘇貞昌答詢表示，高鐵延伸至屏東，他大力支持，高雄市長陳其邁也贊同高鐵路線至六塊厝，但他有特別指示交通部，「六塊厝不是最南點，未來要再延伸到潮州。」也向交通部指示早日處理。

在林佳龍擔任交通部長時，曾喊出「西部高鐵、東部快鐵」的口號，強調全國鐵路網六小時串聯環島，也已啟動辦理東部快鐵可行性研究；王國材8月在立院答詢時也曾提到，將四城站定位為高鐵終點、快鐵起點，如今又喊出環島高鐵，遭質疑交通部「政策一變再變」。

交通部官員說，環島高鐵本就是終極目標，儘管仍在進行快鐵可行性研究，還是要有這樣願景，高鐵選址時都會考 量延伸可行性，預留環島可能性，至於什麼時候做環島高鐵要看實際需求。

專家：政治痕跡太深了

「政治的痕跡太深了。」台灣 鐵道暨國土規畫學會說，不管是高鐵宜蘭還是屏東，都存在政治操作，政府屢屢丟風向球，掀起地方政治矛盾，吵出結果後，就看哪邊聲量高，然後再收割；政府前瞻規畫都靠自己想像，沒有經過專業溝通就喊出來，政治決定的結果，就是可行性很低，完工期程一直拖。

學會表示，環島高鐵並不是一任部長可以下決定，要取得民間高度共識決定，且技術、財務可行才能進行，可想而知付出成本相當高，須考量財務槓桿問題，質疑政府好高騖遠，迴避真正該解決問題，並呼籲政府不要先射箭再畫靶，感覺很像為了選票。