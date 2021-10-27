新聞評論／軌道建設先射箭再畫靶 專業在哪

交通部前部長林佳龍去年提出「西部高鐵、東部快鐵」政策才一年多，接任王國材卻拋出「環島高鐵不是夢」構想，原本在林佳龍任內幾乎確定的「宜蘭站」，案子到王國材手上，因施工困難、腹地要大、往南延伸等，一條條理由排除，交通部前後政策轉彎及說法反覆程度之大，令人匪夷所思。

重大交通政策往往都被視為選前催票大利多，高鐵延伸宜蘭是2019年立委選舉話題，眼見明年就是縣長及鄉鎮市長等選舉，藍綠兩黨參選人對高鐵站址的主張，原本就是一場選前角力。交通部對高鐵選址未與地方溝通是一大敗筆，如今王國材又拋出環島高鐵，更讓綠營基層摸不清方向。

民進黨 自家人搞不清楚為何前後一年多，東部快鐵變成環島高鐵政策反覆，過去指高鐵通過隧道工程有大困難，現在卻都可克服，此舉打臉的不只是前朝部長，不必藍營出招，民進黨就自亂陣腳，重創選前士氣。

軌道建設往往充滿爭議，不是站址方案一改再改，就是路線有問題，每次地方有意見，政策就轉彎，一變再變，耗時耗力，政府卻沒有記取教訓，王國材一句「高鐵環島不是夢」，不知道又牽動了多少地方政府的神經。

軌道建設是國家百年事業，理應要審慎評估，號稱尊重專業的蔡政府，卻總是先射箭再畫靶，每每喊出一個「口號」，看看風向再轉彎，所謂的專業蕩然無存。

做夢很好，但終究要回歸現實，與其想著環島高鐵，不如先把台鐵 改善好，不要好高騖遠，不然開了支票 最後做不到，不但有傷執政威信，更傷了地方選情。