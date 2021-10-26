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女搭捷運收裸照 對面陌生男騷擾

記者胡瑞玲／台北26日電
女子（右紅圈）搭台北捷運時收到AirDrop檔案的男性猥褻照，過濾附近乘客找到嫌疑人（左）。(圖：北市捷警提供)
女子（右紅圈）搭台北捷運時收到AirDrop檔案的男性猥褻照，過濾附近乘客找到嫌疑人（左）。(圖：北市捷警提供)

一名妙齡女子日前搭乘台北捷運，iPHONE手機接收到一則AirDrop檔案，打開竟是一張男子下體照片，她懷疑是坐對面正在滑手機男子所為，向捷運警察報案；警方調閱影像找到該名陳姓男子，陳雖否認，但手機照片比對無誤，被依性騷擾防治法送辦。

AirDrop是蘋果系統專屬應用程式，半徑九公尺內手機或筆電可同時開啟藍芽及Wifi互傳資料。捷運警察說，最近屢發生有人以AirDrop發送標題「防疫小常識」等郵件，暗中夾藏猥褻圖片，又稱「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」。

由於類似案件已多起，警方呼籲民眾搭捷運時可將智慧手機、平板電腦內AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，拒接陌生藍芽訊息，防止這種新性騷擾手法。

台北捷運性騷擾和偷拍事件頻傳，今年1至9月共受理60起報案，包括利用AirDrop散布猥褻照。

被害人是今年7月6日搭捷運，使用手機時收到一則AirDrop檔案，她打開發現是一張男性下體照；當時陳姓男子坐在對面，正在滑手機，她懷疑陳男性騷擾。

陳男隨即下車離去，警方調閱影像找到他；陳一開始否認，手機被發現同張照片後，才沈默不語。

性騷擾 手機 捷運

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