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曾遭柯文哲嗆聲 抗疫官王必勝 爆與護理師不倫戀

台灣新聞組／台北26日電
中央流行疫情指揮中心特別派遣福部醫福會執行長王必勝早前進駐京元電子。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心特別派遣福部醫福會執行長王必勝早前進駐京元電子。（本報資料照片）

早前北農和環南市場群聚，曾遭台北市長柯文哲嗆聲有什麼貢獻的衛福部醫福會執行長王必勝傳出不倫戀，已婚的他育有二女卻與小他15歲的林姓護理師外遇，並持續多年，該女甚至疑似又替王產下一女，王也常抽空前往探視。

據鏡週刊獨家報導指出，王平日也會前往林女板橋的住處，開車載母女倆出遊，互動看起來就像一家人親暱。此外，林女除了和女兒同住外，也和父母及二個弟弟住在一起。

王和林女兩人相識多年，林女曾是台北榮民總醫院的護理師，王必勝當年則在北榮擔任胸腔部主治醫師、國際醫療中心及醫療品質管理中心主任、醫企部副主任。

據了解，林女平常就很喜歡在IG上po出各種名牌包及到處旅遊吃美食的照片，而她旅遊的時間、地點，對照之下，都與王必勝的出差行程吻合，所以不倫戀才露餡。

爆料指王雖然已婚，育有二女，卻與一名小他15歲的林姓護理師外遇多年，更令人意外的是，林女去年7月還疑似替王產下一女，王對這對母女照顧有加，不但常帶她們出遊，甚至利用上班的空檔，到女方家中探視。對於和林女生女的傳聞，王否認，表示女娃是林女與前男友所生。

為了確認爆料內容是否屬實，鏡週刊從9月底疫情持續趨緩開始，對王展開一個月的跟監調查，結果9次直擊，王必勝利用假日或平日，前往林女位於新北市板橋區的住處，其中5次，還開車載林女及其1歲多的小女兒出門，三人互動就像一家人，證實爆料內容並非空穴來風。

疫情 柯文哲 美食

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