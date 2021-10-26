扁婿趙建銘提前入監 與詐欺犯同房

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，判刑3年8月定讞。（本報資料照片）

前總統陳水扁 女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月確定，原定26日才向台中地檢署報到，但趙疑為躲避媒體關注，25日下午4時許，已提前向台中地檢署報到，發監到台中監獄 ，台中監獄經過新收程序後，已分配舍房給趙，趙被分配到雜居房，與一名詐欺案受刑人同舍房。

獄方表示，趙建銘入監首夜生活作息正常，沒有特殊要求，將在隔離14日後分配工場作業。

台中監獄證實，趙建銘在25日下午5時30分，搭乘台中地檢署的警備車入監，依照一般新收受刑人的程序，先帶趙到一間「檢身室」，要求趙脫光衣服等身上個人財物，由監所保管，並初步對趙的身體、口腔、下體的部位做檢查，檢視趙是否有攜帶違禁品，接著分配制服給趙，接著編定受刑人編號，並帶趙到舍房內入監。

台中監獄表示，台中監獄的舍房有大有小，有2人至8人不等，原則上視狀況會分配2人至5人的舍房給趙，舍房都有排風扇、電風扇，走道也有通風扇，排風良好。

台中監獄指出，趙入監後情緒狀況穩定，沒有特殊情緒波動，晚餐供三菜一湯，每天的菜單都是前三天公布，並由監所幹部察看、監督，以維持質量。

據蘋果新聞網報導指出，台中監獄副典獄長吳照明表示，趙建銘會和同房的獄友打招呼、聊天；昨天晚餐菜色為白飯、宮保雞丁、高麗菜及冬瓜排骨湯，早餐為白稀飯配豆腐乳、麻油筍絲，趙建銘也都和其他受刑人一樣正常用餐，並沒異狀。

前總統陳水扁親家趙玉柱、女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地檢署代執行，通知26日入監，不過25日下午4時許，趙建銘已提早向台中地檢署執行科報到，經由執行科檢察官 確認人別訊問後，已發監到台中看守所，趙父則是預定26日到台南地檢署報到。