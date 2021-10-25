19歲女未婚生子求助家人 父把嬰兒當垃圾裹磚塊丟河裡

呂父將嬰兒拋入前鎮河丟棄，高雄地方法院依遺棄屍體罪，將他與70多歲母親判7月徒刑，緩刑2年。（本報資料照片）

高雄19歲呂姓女子未婚懷孕，在家中馬桶產子，嚇到不知所措，向73歲奶奶求助，奶奶見胎兒沒哭聲也不知怎麼辦，再找呂女父親幫忙；呂父認為是「死胎」，用垃圾袋與磚頭包裹後直接丟進前鎮河，嬰兒遺體至今沒尋獲。高雄地方法院依遺棄屍體罪判呂女父親、祖母七個月徒刑，緩刑二年，各向國庫支付台幣5萬、3萬元，並參加法治教育 。

判決指出，呂女父母離異，她與父親、爺爺、奶奶同住，去年3月她未婚懷孕，擔心家人責罵，從未到醫院做過產檢；懷胎約七個月後，去年12月6日下午呂女在自家一樓廁所馬桶產子，嬰兒生下來沒有哭聲、心跳，她嚇的找奶奶幫忙。

奶奶見廁所滿地是血，嬰兒頭浮在馬桶內，也手足無措，打電話給在三樓的呂女父親。呂父下樓認為嬰兒是「死胎」，擔心女兒未婚產子曝光，母親也指示他「快點處理」，他從馬桶將嬰兒撈起，拿著母親拿來的綠色垃圾袋包裹，袋裡裝上紅磚，再騎機車到前鎮河丟棄。

呂女產後不適就醫，醫師發現症狀像剛生產完卻沒看見嬰兒，呂父才坦承將嬰屍丟棄；醫院通報警方，警消到前鎮河打撈，但沒找到裝屍體的垃圾袋。

檢方偵查時呂父和奶奶坦承犯行，強調嬰兒出生就是死胎。由於始終找不到嬰屍下落，丟棄嬰屍是呂父與母親討論，檢方認為呂女不知情，僅依遺棄屍體罪起訴呂父與阿嬤。

高雄地方法院認為就算呂女產下死胎，呂父、奶奶不依習俗埋葬或通報醫院，自行將嬰兒棄置前鎮河，對生命欠缺尊重，依遺棄屍體罪判緩刑。