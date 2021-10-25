落難熊虎遭私人農場虐待 拔爪關狗籠病懨懨 政府善後

馬來熊「阿梅」從小被拔除熊爪，經壽山動物園照顧，精神、毛色變好。（記者劉學聖／攝影）

威猛的孟加拉虎「阿虎」，為了展示長期被關在鐵籠，成了「跛腳病貓」；馬來熊「阿梅」被拔掉熊爪當寵物，失去抓蟲爬樹的求生本能。動保團體追蹤發現，全台至少22隻私人飼養的老虎、獅子、熊等保育類動物，猶如坐牢般的被關在狹小鐵籠內，並出現來回踱步、靜止不動等身心嚴重失衡行為。

「阿虎」原由台南蛇王農場飼養，食物欠佳也缺乏完善醫療環境，罹患腎臟病、跛腳，因農場歇業，被送到高雄市壽山動物園 收容；「阿梅」原被飼養在嘉義山區，被關在狗籠，吃著類似餿水的剩飯菜，經動保人士舉報，也被送到壽山動物園。

屏科大野生動物收容中心也收容百餘種動物，數量逾1500隻，多數是非法捕獵或走私下的活口，各有悲慘身世。基因缺損導致脊椎呈S形彎曲、左後腳無法彎曲的「阿彪」最悲慘，牠是台南蛇王農場在11年前讓公獅、母虎異種交配生的獅虎獸。屏科大野保所副教授陳貞志感嘆，人類一時好奇、利益，扭曲大自然運作，傷害無辜生命，代價也由全民埋單。

陳貞志說，許多私人農場引進珍稀動物，卻不見得有足夠照養能力，一旦新鮮感消退、照顧心力縮減或熄燈不玩了，通常由公部門善後；他說，許多私人農場間保育類動物流轉檯面上說是交換、贈予，實際上可能牽涉買賣，而若稽查力道不足，易讓業者心存僥倖。

台灣 防止虐待動物協會研究倡議部門主任陳庭毓說，經民間長期監督，私人飼養食肉目、靈長目保育類動物環境改善問題暫告一段落，但還有眾多鳥類、爬蟲類等保育類野生動物，呼籲農委會林務局、各縣市主管機關別讓稽查、輔導改善流於形式，更要杜絕不肖人士「洗動物」。

她解釋，「洗動物」常見做法包括用死去保育類動物登記卡移轉給私自繁殖個體使用，或讓走私動物冒名頂替；這些野生動物通常沒打晶片 ，很難透過登記卡驗明正身。