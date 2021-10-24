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聽濤吹海風 藍皮解憂火車復駛首航

記者潘欣中、尤聰光／台東24日電
「藍皮解憂號」觀光列車，23日復駛首航，不少鐵道迷到台東多良車站守候，捕捉第一手畫面。(記者尤聰光／攝影)
「藍皮解憂號」觀光列車，23日復駛首航，不少鐵道迷到台東多良車站守候，捕捉第一手畫面。(記者尤聰光／攝影)

「阿公級電風扇」、「可開式復古車窗」，行駛於屏東枋寮、台東站的台鐵元老級藍皮普快列車去年12月停駛，昨以「藍皮解憂號」觀光列車復駛首航，4節車廂120個座位全滿。火車穿梭在山海之間，有鐵道迷說：「藍皮加海景就是絕配」。

住桃園的陳姓旅客帶妻兒搭高鐵南下參加首航，他說，從枋寮出發，馳騁在屏東美麗的山海間，穿過最多山洞和秘境小站的南迴鐵路微笑曲線，這是台灣唯一可開窗的火車，海風吹拂，聆聽浪濤與山風的合唱，吃著鐵路便當，「是最有味道的火車」。

昨天一早有不少鐵道迷到台東多良車站守候，捕捉列車抵達身影，鐵道迷說：「藍皮加海景就是絕配」。

台鐵局長杜微說，藍皮火車是台鐵主線歷史最悠久的客車，是五、六○年代主要列車，重新亮相的「藍皮解憂號」保持無空調、能開窗和硬座椅等元素，「原汁原味」。

台鐵局委託鐵道文化專家參與改造，從用色、設備到局徽字體等細節都有考證，車廂設備、零件年代久遠，很多已無法取得，只能以手工打造，外觀也從孔雀藍回復最原始的「浪漫藍」。

行政院長蘇貞昌由交通部長王國材等陪同到枋寮車站視察首航，也藉此帶妻子詹秀齡搭車至枋山站，笑說「今天要去度蜜月！」重溫早年鐵道旅程。

台東縣長饒慶鈴到太麻里站迎接，行銷台東觀光。立委劉櫂豪建議恢復南迴消失小站，讓解憂號停靠帶動觀光。

取得經營權的雄獅旅遊說，目前每天往返一趟，串連台東多良、屏東枋山、加祿、枋野等站，在台東太麻里和金崙站各暫停50分鐘，有專人解說，團、散客皆能上網訂票。

台鐵去年停駛的藍皮普快列車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車，23日天復駛首航，四節...
台鐵去年停駛的藍皮普快列車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車，23日天復駛首航，四節車廂全客滿，是台灣唯一可開窗的火車。(記者潘欣中／攝影)

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