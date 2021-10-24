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年齡為由 管中閔拋震撼彈 「不續任台大校長」

記者趙宥寧／台北24日電
台灣大學校長管中閔23日在校務會議宣布將不續任校長，自嘲以後「管校長」簡稱「管長」。（記者趙宥寧／攝影）
台灣大學校長管中閔23日在校務會議宣布將不續任校長，自嘲以後「管校長」簡稱「管長」。（記者趙宥寧／攝影）

歷經「卡管案」風波，台灣大學校長管中閔好不容易在前年1月就任，上任至今已滿2年9個月，昨天卻在校務會議中，以「年齡」為由，宣布不續任校長，將於2023年1月7日卸任，盼能交棒新生代。

當年「卡管」耗時一年半，若沒有「卡管案」會不會做滿兩任？管中閔表示，「這個就不好說了」。

台大昨天舉行本學期第一次校務會議，就在會議快結束前，管中閔突然透露有事要宣布，隨後在表定議程結束時無預警表示，將不尋求校長續任。按台大規定，校長續任要在任期屆滿前14個月於校務會議報告，而昨天的校務會議，恰好是到期前的最後一場。

管中閔說，可能很多人會很驚訝，但他考慮到第一任任期結束就已超過66歲，台大應該更早世代交替，希望有更年輕的想法帶領台大師生向前，帶領學校走向創校百周年。

他也提到，自己是在意外情況下當選，來為台大這所偉大學校服務，很榮幸獲得校內各級主管支持，若沒有這些支持，他不可能完成這些工作。

卸任後將回歸教職

管中閔笑說，妻子聽到這個消息「雀躍三丈」，卸任後將回歸教職。

管中閔日前也在臉書發表「健身文」，笑稱以後「管校長」得簡稱「管長」，自己健康無虞。管中閔昨天表示，硬舉可以超過70公斤，「你們覺得我身體有問題嗎？」至於準備卸任心情是否變輕鬆？他否認，表示「永遠保持自己的戰鬥心」。

昨天管中閔不續任消息一出，不少校內師生感到不捨，一名台大行政人員觀察，管中閔相當鼓勵年輕人，任何事都可找他談，也肯信任年輕老師的想像力，不是學閥；另也有台大教授表示，若有非台大人來帶領台大也不錯，但台大很難做到的就是團結，期待新任校長能更有凝聚力。

教育部表示，依大學法規定，公立大學新任校長應於現任校長任期屆滿前十個月，由學校組成校長遴選委員會產生，換言之，台大須於明年3月前組成遴委會選出新校長，待校長人選確定後，再報請教育部聘任。

教育部 台灣 健身

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