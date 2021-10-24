新聞評論／續任難保綠不再卡管 管爺選擇智慧下台

台大校長管中閔第一任任期2023年屆滿，昨天他拋出「台大需要提早世代交替」，宣布不續任，跌破許多人眼鏡，但他向本報系聯合報表示，這應該是好的決定，大家總說上台靠運氣，下台靠智慧，但多少年來，有幾個人真的很智慧地選擇下台時機？

管中閔說，他不當台大校長後就是回歸平淡，「我覺得我的人生已經夠了」，不是每個人都當過院士、政委、主委、台大校長，而且是在不到20年之內，全部經歷這些職務。

管中閔昨天對於之前若沒有卡管、拔管案，是否做滿兩任？他語帶保留地說「這個就不好說了」，透露不為人知的心情轉折。據了解，年齡是管中閔不想續任的原因之一，因為第一任任期屆滿就超過66歲；若續任，第二任也做不滿，因為第二任的第三年，管就70歲，必須屆齡退休 。

孰悉管中閔的台大教授表示，管決定不續任，之前被民進黨政府卡管、拔管應是關鍵因素，那一整年被耽誤，讓管感覺「你明明可以做好一件事，但我（蔡政府）不會讓你做滿」，這種無法預料的政治干預，應是管要見好就收的主因。

這位教授說，國立大學校長要續任，必須先送教育部 評鑑，屆時難保國家機器不會再對管中閔展開政治追殺，又造成教育界動盪不安。據了解，管中閔本打算明年初再決定續任問題，後來知道校長要續任，須先提任內的治校成果報告送教育部評鑑，管考慮了一個多月，才決定不續任。

另一名熟悉管中閔的教授表示，從管中閔的親身經歷認為，大學自治喊這麼多年都是假的，要續任的國立大學校長要送教育部評鑑，可見政府對大學的管制無所不在，治校報告送教育部後，政府又有什麼小動作？誰也說不準。

另一個問題是「誰來評鑑」？依教育部規定，續任校長評鑑小組由教育部的主管次長擔任召集人，委員五人，由教育部聘任，或委請專業團體推薦熟諳大學校務運作或高等教育行政的學者專家擔任，且得優先聘請參與現任校長遴選委員會的委員擔任，「完全掌握在教育部手中」。

該名教授說，管中閔在台大校長期間把台大推至英國 泰晤士報高等教育特刊前100名，要找哪位學者或專家來評鑑這樣的台大校長？包含沒辦過大學的教育部官員來評鑑，不覺得很奇怪嗎？

如今，管中閔決定不戀棧，一如之前「管爺」的瀟灑性格，政壇及杏壇的迴盪難免。