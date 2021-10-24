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排除惡性腫瘤 台人平均多活4年…增至85.34歲

記者侯俐安／台北24日電
如排除惡性腫瘤死因，台灣人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲。（本報資料照片）
如排除惡性腫瘤死因，台灣人平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲。（本報資料照片）

內政部昨天公布去年「特定死因除外簡易生命表」，十大死因如排除位居首位的惡性腫瘤台灣民眾平均壽命為85.34歲，較一般平均壽命81.32歲增加4.02歲，影響最大；排除第二位的心臟疾病，平均壽命可增加1.61歲；排除第三位的肺炎，平均壽命將增加1.06歲。

內政部表示，為解各類死因對台灣民眾平均壽命影響程度，特別運用衛福部統計的去年台灣民眾前十大死因死亡人數，編算台灣各特定死因除外的民眾平均壽命，與一般民眾平均壽命比較差距，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重。

內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，死亡人數已連續39年居死因首位，去年死亡人數為5萬161人，且近四年來，其死亡人數占全體死亡人數的比率也逐年攀升，皆在27%以上。

編算結果發現，排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，近四年呈緩增現象，值得重視。

另肺炎為台灣民眾十大死因第三位，死亡人數及占全體死亡人數比率，自2014年來首次呈現減少。經統計，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命差距，由2019年1.13歲，略減為2020年1.06歲。

內政部表示，從性別觀察，各特定死因除外，平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性包括心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對兩性平均壽命的影響有所不同。

台灣 腫瘤 內政部

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