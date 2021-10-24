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管中閔不續任台大校長 曾志朗：換校長傷高教

記者曹悅華、趙宥寧／台北24日電
台大校長管中閔宣布不續任，前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的很可惜。（本報資料照片）
台大校長管中閔宣布不續任，前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時表示「相當吃驚」，他說，台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的很可惜。（本報資料照片）

台大校長管中閔昨以「年齡」為由，宣布不再續任校長，盼能交棒給年輕人，震驚高教界。前教育部長、中研院院士曾志朗受訪時直言「相當吃驚和可惜」，重新遴選對台灣高教有些傷害；不過政治大學校長郭明政則認為，最高學府喊出「世代交替」值得肯定。

曾志朗表示，大家都以為管中閔會繼續當，畢竟台大是一所很大的學校，若校長只做四年，真的做不了什麼，也難讓校務穩定。

對於國內外高教競爭激烈，曾志朗說，現在是台灣最重要的時機，更要把最好的學校穩定下來，但現在校長又要換和重新遴選，確實對台灣高教有點傷害。

「學我很好啊，顯然我有同伴！」今年65五歲，同樣不續任校長的郭明政表示，很贊同世代交替，現在很多一級主管都很年輕，年輕人接棒是社會永續發展的重點，「不是說做很多事就要繼續當下去，而是做了不算少的事就可離開。」

大學法規定，台大明年3月前須組成遴委會，由委員會推薦校長人選，對象包括中研院院士、國內外的知名學者及台大教授等，換句話說，有可能選出海外學者出任台大校長。台大學生會長張承宇表示，希望遴選過程能多納入學生意見。

台灣 教育部

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