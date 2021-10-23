賈永婕、高嘉瑜熱心公益 現身諾亞公益「毛」市集

「抗疫女神」賈永婕23日出席「諾亞公益毛市集｜方舟KOL攝影展」，熱心公益。圖 / 諾亞方舟動物同樂會提供

毛小孩是家人、不離不棄，雖是不少寵物愛好者的共識，但仍有不少寵物在老年、病痛後被無情棄養。台灣 長期關懷「老、病、殘」毛小孩的「諾亞方舟動物同樂會」，於10月23（六）、24（日）兩日，假華山文創園區中4A館舉辦「諾亞公益毛市集｜方舟KOL攝影 展」公益活動，市集採免費入場，23日並邀請到抗疫女神賈永婕、主持人林書煒，以及台北市議員許淑華、立法委員高嘉瑜到場參與、同樂。

由於屬室內市集，即便23日陰雨不斷，活動仍熱烈舉行。亮點之一的「方舟KOL攝影展」，共展出百萬Youtuber「見習網美小吳」、Youtuber「那個矮子」、活動主持人Ruby...等多位不同領域的KOL都在攝影師Brian掌鏡下，留下與毛小孩的珍貴動容畫面，並分享個人與毛孩的細膩情感。

現場並嚴選15個質感攤位，飲食則包含「Impromptu by Paul Lee」的現場調飲、台式質感食飲名店「永心鳳茶」、名廚林明健創立的「Tart Taipei手工酥塔專賣店」，都讓現場飲食滋味豐富滿滿。現場攤位再包含毛孩的清潔用品「毛爽爽」、保健品嘉多博Dr.Gatto、乾杯集團的頂級寵物美食、「雕塑花園（The Sculpture）」的花藝DIY、塔羅與八字占卜、壓克力畫體驗，以及街頭藝人表演。

成立六年的「諾亞方舟動物同樂會」並推出「2021年諾亞打氣包」，除了於現場、也同步於電商平台「愛飯團」開賣，為疫情 下的台灣與疫情時代艱辛募款的老毛孩們加油打氣！想跟著毛小孩一同開心遊玩、順手做公益，甚至也為老病殘犬貓籌募醫療費用？公益慈善市集將繼續於24日舉辦，地點則為華山文創園區中4A館，位於台北市中正區八德路一段1號，時間則自中午12點開始、直至傍晚5點結束。