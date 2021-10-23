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若非癌症奪命 台灣均壽可增4.02歲

記者程士華／台北報導

台灣高齡化越發明顯，內政部23日發布簡易生命表，以去年度的資料來分析，台灣人均壽命來到81.32歲，較前一年度增加0.46歲；不過若把國人第一死因癌排除的話，國人可能會更長售，平均壽命更會增加4.02歲，來到85.34歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的十大死因死亡人數，編算台灣各特定死因除外的平均壽命，這項統計資料，還會再與一般國人平均壽命比較，兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重。

內政部指出，居十大死因首位的惡性腫瘤，其死亡人數已連續39年居國人死因首位，去年惡性腫瘤共帶走50,161人，近四年來占全體死亡人數的比率，也在逐年攀升，皆在二成七以上，有逐年緩增的現象，值得重視。

除此之外，內政部表示，肺炎也是國人十大死因第三位，肺炎死亡人數及占全體死亡人數比率，今年卻有下降的趨勢，是從2014年以來首次呈現減少，若排除肺炎死亡人口，平均壽命與總人口平均壽命相比，會高出1.06歲。

內政部表示，若從性別觀察，男性高於女性的死因，包括惡性腫瘤、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化等。

而對女性而言影響較大的死因，則有心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病，以及腎炎、腎病症候群及腎病變等。

內政部 台灣 腫瘤

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