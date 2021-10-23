黑白集／降半旗 遮得住怠惰失職？

高雄城中城大火造成46人不幸罹難，全國各機關學校22日降半旗悼念。圖為立法院降半旗致哀。（中央社）

高雄城中城火災造成46死，22日舉行公祭，蔡英文 總統也到場致哀。奇怪的是，行政院不知道是思考太慢，或臨時心血來潮，竟遲至21日晚十點才下令全台降半旗一天。這個半旗為誰而降，也引起很多民眾議論。

城中城的災難，說穿了，就是一起政府怠惰失職的公安 事件。高雄市府既不協助都更，又不落實安檢，眼睜睜讓這座大樓從老舊變危殆。事發之後，蔡政府一心想用捐款化解輿論指責，絲毫不見檢討與反省。現在，行政院要用「降半旗」掩飾其愧疚，但這遮得住陳其邁的失職嗎？

民眾對政府下令降半旗，反應都很錯愕，回應也很辛辣。網友在留言板上的評論有：「平時都不肯掛國旗，降半旗就想到它」、「其邁自己說的，要死多少人才肯下台？」、「今日公祭，明日忘記」、「這不是國殤，是政府瀆職，不要拉人民陪你跪」、「太慢了，演也要有一點心好嗎？」「要邊降半旗邊吐血嗎？」

不要以為這些人都是網路酸民，他們都是受夠了政府言行反覆、說一套做一套的民眾。試想，政府官員成天在那裡做秀、放煙火、耍嘴皮，一碰到要命的事就躲得一乾二淨，絕口不提責任。民眾看在眼裡，怎麼會不火大？

平日不升國旗，不提中華民國，說國旗令人吐血。現在降半旗，到底是為了哀悼誰？