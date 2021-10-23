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城中城公祭 蔡英文上香 2分鐘快閃

台灣新聞組／台北23日電
城中城大火造成46人喪命，高雄市政府22日舉辦聯合公祭，由蔡英文總統（左）主祭上香。（記者劉學聖／攝影）
城中城大火造成46人喪命，高雄市政府22日舉辦聯合公祭，由蔡英文總統（左）主祭上香。（記者劉學聖／攝影）

高雄城中城大火造成46人不幸喪命，行政院下令全國各機關、學校昨日降半旗悼念罹難者。高雄市政府在市立殯儀館舉辦罹難者聯合公祭，蔡英文總統主祭上香，高雄市長陳其邁感謝社會各界對罹難者的關懷；人在美國的前市長韓國瑜也致上花籃，表達哀悼。

高市府新聞局長董建宏說，罹難的兩名陸配家屬已抵台，因防疫規定無法參加聯合公祭，市府都有妥善安排，包括機票、住宿由市府負責。依照台灣傳統習俗，不會讓長輩向往生的後輩致意、悼念，但為了讓罹難者家屬的長輩能給予罹難者祝福，昨天邀請長輩可向晚輩致意，不少家屬是白髮人送黑髮人，由社工陪伴入場，長者拖著老邁緩慢的步伐送晚輩走最後一段路，傳來陣陣啜泣聲，場面格外哀戚。

綜合媒體報導，蔡總統昨日南下參加公祭，但僅在現場待了2分鐘即離去，陳其邁則全程參加公祭。面對外界要求下台負責的聲浪，陳其邁低調避答是否下台問題，僅表示將啟動檢討及安置重建工作，讓城市更安全。

陳其邁指出，對他和市府團隊來說，告別式之後，才是真正考驗的開始。陳其邁說，無論制度修正、執行面落實、調查過程等後續相關工作，高市府都會不斷檢討，希望能撫慰所有罹難者。目前在加護病房的7位、一般病房15位，以及已出院的21位傷者，也都逐漸康復中，醫療小組會持續追蹤、照顧他們的健康。陳其邁也代表所有家屬感謝社會各界對所有罹難者跟受傷民眾的關懷。

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