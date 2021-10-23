前海巡員害死整船貓 檢求重刑

海巡署日前於「順發八八六號」漁船密艙，查獲154隻寵物貓。（記者林保光／翻攝）

「順發八八六號」漁船走私154隻名貴貓被查獲，後來全遭安樂死，引發熱議，高雄地檢署認定，萬灃國際漁業公司負責人鄭常嘉、寵物養殖場負責人林政龍，私運大陸地區未檢疫的品種貓赴台，對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，昨依懲治走私條例罪起訴九人，建請法院從重量刑。

其他七人包括居中牽線的北部機動海巡前隊員張芳溢與郭姓友人、順發八八六號林姓船長、高姓輪機長和三名印尼 漁工。

起訴書指出，今年6月，鄭常嘉（56歲）與林政龍（42歲）討論租船走私，張芳溢（50歲）與郭男找來順發八八六號船長、輪機長協助，由鄭常嘉以每月15萬元台幣（約5385美元）代價，向不知情的江姓船東租用漁船，留用三名印尼船工，並借重郭男技能，將漁船密艙加裝冷氣，改裝成適合運送活體動物的空間。

8月14日，順發八八六號航至基隆市正濱漁港時，林政龍與船長等人將魚貨搬至漁船上，藉此掩人耳目，同日下午再從八斗子漁港出海，向澎湖行駛，林政龍在出海前，多次打電話詢問船長狀況。

8月18日上午，漁船抵達澎湖花嶼西側外海，與來自大陸的船隻會合，接駁俄羅斯藍貓、布偶貓、美國 短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等品種貓共154隻，分裝62個貓籠，總價值196萬餘元台幣（約7萬美元）。

10月19日下午，海巡人員在台南安平港外海七浬處，攔查順發八八六號，當天先處理防疫 問題，隔日再登船執行搜索，果然在漁船密艙內，查獲154隻價值不斐的品種貓，消息傳開沒多久，這群貓全被安樂死，引發眾怒。

檢察官扣押負責牽線的張芳溢與郭男手機，循線追出鄭常嘉、林政龍是走私幕後首腦。檢方起訴痛批，鄭常嘉、林政龍等人私運未檢疫品種貓赴台，恐造成防疫破口，且危害動物安全，有必要從重量刑。