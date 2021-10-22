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宜蘭高鐵頻冒新案 立委酸像玩大富翁

台灣新聞組╱台北22日電
高鐵宜蘭站選址迄今尚未定案。(本報資料照片)
高鐵宜蘭站選址迄今尚未定案。(本報資料照片)

高鐵延伸宜蘭站選址案，原先只有四城、宜蘭、縣政中心、羅東四案，最近再提宜蘭新站、縣政中心以南的第五、六方案，立委昨天批評不斷冒出新方案像在玩「大富翁」，且未與台鐵宜蘭鐵路高架化同步評估以致出現重疊問題。交通部長王國材說，交通部綜合規畫會將兩軌道案做整合，六個方案都會請顧問公司專業評估。

冒出新站址是否有跟之前表達意見的立法院長游錫堃說明？王國材說，有跟游說，游表示除了反對四城站，其他沒意見，但希望本於專業提出符合大家需求的方案。

立委洪孟楷昨質詢指出，今年5月評估報告屬意宜蘭站，交通部8月大改口變四城站，地方反彈後又出現第五、六案，「是在玩模擬城市還是大富翁」？

由於宜蘭鐵路高架化綜合規畫報告會在一年半內出爐，洪孟楷追問，宜蘭高鐵站址拍板還要等一年半？王國材說「會比一年半還要快」，地方有共識且經專業評估後就會有站址，目前沒有時間點。

行政院發言人羅秉成說，選址案還在鐵道局委託的顧問公司評估中，還沒送到交通部、行政院，行政院秉持開放態度，已請交通部傾聽、搜集、分析、注意各方案利弊得失；政院基本原則是「尊重專業、切合民意」，希望有圓滿結果。

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