交通部長換人就銷毀2000繪本？作者酸：長官最大

交通部航港局請來擁有「台灣宮崎駿」美譽的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書。(取材自臉書)

交通部航港局日前請來被譽為「台灣 宮崎駿」的繪本作者玉米辰，創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，不料本名陳旻昱的玉米辰昨晚卻在臉書 上爆料，指4月初完成「守護大海的人」印製，但4月底，新舊交通部長交接後，馬上接到航港局緊急通知。接到的訊息是，交通部長王國材要求「守護大海的人」重印，這也讓陳旻昱忍不住諷刺，長官最大，尊重大官的決定。

對於陳旻昱的質疑，航港局緊急發布新聞稿澄清，強調部長已對此繪本一定要妥善保留；王國材也在臉書上回應，因想把著作光環留給原創者與主辦局，所以告訴航港局自行出版，不用放他照片與序言。不知道已印製2000本繪本，已告知局長此繪本一定要保留。

不過，儘管王國材下令要「保留」，但航港局昨一早清查庫房時卻發現，2000本的繪本早已以處理一般舊公文檔案、資料的名義，全數銷毀一空。

航港局表示，公務人員的檔卷很多，定期一段時間就會銷毀，清查庫房時沒想到這些繪本已在前陣子銷毀，而這件事情，部長和局長葉協隆都不知情。

陳旻昱昨又在臉書發文，直接向王國材喊話表示，前晚葉協隆拍胸脯保證沒有銷毀，還歡迎大家索取；結果昨天早上各方追問後，航港局才坦承2000本書9月底已銷毀。「不知道您（指王國材）是否被蒙蔽，或是在逃避！」最後要一個辛苦的組長出來扛下所有責任，讓他無法苟同。陳旻昱還說，繪本內容完全沒變，之前印的2000本卻可能要銷毀，不愧是「長官最大」。

據了解，航港局當初花費30萬元台幣印製了2000本繪本，舊版和新版的差異，在於封面掛名發現單位從「交通部」改為「航港局」，內頁原本有前部長林佳龍的話，新版則是改成局長葉協隆的話；舊版繪本作廢後，又再花了30萬元印製新版繪本。