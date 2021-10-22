違養育恩 男借錢不成狠砍保母14刀奪命 犯後去按摩

李男犯後態度冷靜，被帶回警局也無太大情緒起伏。（記者柯毓庭／攝影）

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中14刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，案發前曾借錢不成懷恨，疑搶走數十萬元台幣，搭計程車逃往花蓮，警方漏夜追緝，晚間11時許持拘票在花蓮逮到人，全案將朝強盜殺人罪嫌偵辦。

來源：聯合新聞網

警方調查，死者與丈夫育有兩兒兩女，現與小女兒、小兒子同住；楊家與李家原是鄰居，20年前李男母親未婚生下他，產後精神狀況出問題，李男祖母無法兼顧工作 與照料孫子，請死者幫忙照料，一開始有保母費，後來無力為濟。

死者不捨孩子沒人照顧，把李男帶到家中同住，無償照料。李男讀高中時學壞偷錢、偷東西，楊家都選擇原諒，但最後受不了把他送回家。

李男被送回後仍頑劣被趕出家門，曾流落公園；最近又跑回來找死者求救，死者心軟，讓小兒子帶著他一起工作，仍把他當孫子一樣看待，但李男疑又借錢不成懷恨。

楊江姓老婦在家中被養育多年的李男狠心殺害。（記者柯毓庭／攝影）

前天公司發薪水，死者小兒子領不少現金，李男疑起了歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3時多趕到，和三人一同破門進屋，見楊母倒臥客廳血泊中，急救無效；老婦人身中14刀，其中胸前一處、背後13處刀傷。

監視器顯示李男昨天下午1時許進入死者家中，約半小時後出來，表情冷靜；返回自己租屋處更換衣物後，搭計程車到台北市林森北路半套店按摩，短暫停留再包計程車逃往花蓮。員警在李租屋處已找到帶血衣物。