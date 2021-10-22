我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

違養育恩 男借錢不成狠砍保母14刀奪命 犯後去按摩

記者柯毓庭／新北22日電
李男犯後態度冷靜，被帶回警局也無太大情緒起伏。（記者柯毓庭／攝影）
李男犯後態度冷靜，被帶回警局也無太大情緒起伏。（記者柯毓庭／攝影）

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中14刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，案發前曾借錢不成懷恨，疑搶走數十萬元台幣，搭計程車逃往花蓮，警方漏夜追緝，晚間11時許持拘票在花蓮逮到人，全案將朝強盜殺人罪嫌偵辦。

來源：聯合新聞網

警方調查，死者與丈夫育有兩兒兩女，現與小女兒、小兒子同住；楊家與李家原是鄰居，20年前李男母親未婚生下他，產後精神狀況出問題，李男祖母無法兼顧工作與照料孫子，請死者幫忙照料，一開始有保母費，後來無力為濟。

死者不捨孩子沒人照顧，把李男帶到家中同住，無償照料。李男讀高中時學壞偷錢、偷東西，楊家都選擇原諒，但最後受不了把他送回家。

李男被送回後仍頑劣被趕出家門，曾流落公園；最近又跑回來找死者求救，死者心軟，讓小兒子帶著他一起工作，仍把他當孫子一樣看待，但李男疑又借錢不成懷恨。

楊江姓老婦在家中被養育多年的李男狠心殺害。（記者柯毓庭／攝影）
楊江姓老婦在家中被養育多年的李男狠心殺害。（記者柯毓庭／攝影）

前天公司發薪水，死者小兒子領不少現金，李男疑起了歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3時多趕到，和三人一同破門進屋，見楊母倒臥客廳血泊中，急救無效；老婦人身中14刀，其中胸前一處、背後13處刀傷。

監視器顯示李男昨天下午1時許進入死者家中，約半小時後出來，表情冷靜；返回自己租屋處更換衣物後，搭計程車到台北市林森北路半套店按摩，短暫停留再包計程車逃往花蓮。員警在李租屋處已找到帶血衣物。

工作

上一則

黑白集／台積電、長津湖…兩岸「自嗨」一家親

下一則

台師大研究 台灣斑龜能辨9、10大小 全球爬蟲類最佳

延伸閱讀

涉賣淫與無證按摩 長島2華女被捕控罪

涉賣淫與無證按摩 長島2華女被捕控罪
兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪
兒童保母需求未減 家長高薪爭搶

兒童保母需求未減 家長高薪爭搶
組織按摩鬆動術 讓手部術後不再「卡卡」

組織按摩鬆動術 讓手部術後不再「卡卡」

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成七認為改善兩岸關係的重要性高於發展台美關係。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

兩岸關係大調查／47%認為改善兩岸 先於強化台美

2021-10-17 22:34

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造