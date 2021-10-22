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台外來鳥種增76倍 釀生態危機

記者彭宣雅／台北22日電
外來種白腰鵲鴝身形美麗，擅長模仿別種鳥類鳴叫，聲音悅耳動聽，卻是競爭力極強的殘酷殺手。（本報資料照片）
外來種白腰鵲鴝身形美麗，擅長模仿別種鳥類鳴叫，聲音悅耳動聽，卻是競爭力極強的殘酷殺手。（本報資料照片）

農委會特生中心研究團隊追蹤2009至2020年資料顯示，保育類鳥種中的台灣朱雀和烏頭翁，以及本土鳥類棕三趾鶉、斑紋鷦鶯等族群下降，減幅從2%到83%都有，而外來種灰頭椋鳥和白腰鵲鴝族群卻持續成長，分別成長76、16倍。本土鳥種的生活空間與食源縮限，恐釀成生態危機。

特生中心在每年3到6月台灣鳥類主要繁殖季節時，號召各地具鳥類辨識能力的民眾，在各自認養的樣區進行數鳥任務，今年共有400人共襄盛舉，累積12年的監測資料、共70萬筆，藉以透過鳥種族群數量變化對生態環境提出警訊。

特生中心助理研究員范孟雯說，外來種灰頭椋鳥住在城鎮、農地、市郊有大樹的地方，族群從2009到2020成長76倍；而生活在淺山森林的白腰鵲鴝這段期間也成長16倍。白腰鵲鴝外型漂亮，愛唱歌，推測是寵物鳥進口後不慎跑到野外，適應野外環境後族群擴大，搶了本土鳥類的食源與居住環境。

范孟雯說，生活在高海拔2500公尺處（如合歡山）的台灣朱雀，是保育類三級生物，但這12年來族群減少四成五，推測是因氣候變遷暖化，原本棲息在低海拔的鳥往山上跑，讓已生活在高海拔的朱雀無處可去，棲地受壓縮。另生活在1000公尺以下低海拔區域的保育類二級鳥類烏頭翁，調查顯示族群略降2%。

范孟雯說，其他像棕三趾鶉、斑紋鷦鶯、灰頭鷦鶯、褐頭鷦鶯、棕背伯勞和粉紅鸚嘴等本土鳥類族群，數量也大降約三成到八成三之間，這些本土鳥類生活在平地，和人類生活範圍相重疊平地，面臨棲地改變較多。

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