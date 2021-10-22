比想像聰明 台灣斑龜解數學題 能分辨9、10大小

台師大發現台灣斑龜會算數，表現最好的可以分辨九和十，創目前全球爬蟲類最高紀錄。（記者潘乃欣／攝影）

台灣 師範大學研究發現烏龜會算數。該校生命科學系碩士林鳳君、教授林思民昨發表研究成果，在飼養盒中同時擺放兩個板子，上面貼有不同數目的紅色方塊，當台灣斑龜選方塊數較多的板子，就有食物當作獎勵，多次下來發現烏龜確實具數感能力，表現最好的可以分辨九和十，創目前全球爬蟲類最高紀錄。

來源：聯合新聞網

林思民指出，既有研究證實，孔雀魚最高可分辨四和五個物件的差異，鴿子可分辨六和七，巨猿可分辨九和十。清華大學生命科學系教授焦傳金日前研究發現烏賊也會算數，能夠分辨二比一大，五比四大，且數量愈多時，計算時間就愈久。

林思民進一步說，爬蟲類看起來智商不高，不過他們首度發現，台灣野外最常見的台灣斑龜也能分辨九和十，遠比只能分辨二和三的蜥蜴、能辨三和四的赫曼陸龜聰明，數感能力有可能僅次人類。這項研究成果已發表於國際期刊「動物學前沿」。

林鳳君說明實驗流程，她一開始給烏龜「固定題」，如每天給20個數學題，每題都是並列具四個方塊的板子，和具兩個方塊的板子，用亂數決定哪個板子在左、哪個板子在右。經過五天後，他們把題目的數量提升為更高，如六比七，發現烏龜還是能辨識數量較多的一邊。

林鳳君說，她接著開始給烏龜「混合題」，每道題目的方塊數目不同，發現台灣斑龜在擺放九個方塊與十個方塊的板子之間，就連人眼都難一眼辨識多寡的狀況下，仍準確游向數量較多的一邊。她一連25天與自己最愛的烏龜相處一塊，不斷讓五隻四歲的台灣斑龜在水中解答數學題，最後烏龜答對的次數達統計上顯著。

林思民表示，台灣斑龜答題快速，推估牠們從頭到尾都沒有「算」數，而是用「推估」的方式選出方塊數量較多的板子，如從板子的密度找出正解。這項研究證實烏龜比想像中聰明，呼籲養龜飼主理性善待寵物。