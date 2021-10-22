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新聞眼／沒選票、沒剪綵 誰在乎路口奪命

記者 侯俐安
蔡英文總統（左二）三年前視察基隆新火車站，並宣布推動基隆輕軌建設，但四年來這張過度膨脹的支票一次次被吹破。（本報資料照片）
蔡英文總統（左二）三年前視察基隆新火車站，並宣布推動基隆輕軌建設，但四年來這張過度膨脹的支票一次次被吹破。（本報資料照片）

基隆捷運、北宜高鐵箭在弦上，其實早從前瞻計畫開始，動輒千億元（台幣，下同）的軌道案，就是先射箭再畫靶，攸關百年未來的設站與路線，卻如兒戲般地且戰且走，如變形蟲般不斷改變、擴大，反映出的不只是台灣建設早已不顧程序正義、國土規畫，喊價背後更都是選票。這數千億能剪綵的機會，對照始終難被正視、卻連四年攀高的車禍死傷，更顯諷刺。

2017年，蔡英文總統到基隆大張旗鼓宣布行政院斥資81億元，將「基隆輕軌」納入前瞻計畫，宣布四年內將通車到南港，等於今年就將通車。鐵道局還帶隊到歐洲參訪，宣稱將採用「Tram-train輕軌系統」，讓台鐵、輕軌共軌，行政院前院長張善政當時質疑技術不可行，還被基隆市長林右昌嗆「狀況外」，叫他不要搗亂。

最後鐵道局終究確定「Tram-train」技術不可行，直接打臉林右昌。緊接著，輕軌為延伸到南港，增加60億元；去年初，輕軌本要台鐵讓出路權，經費增加到百億。最後交通部前部長林佳龍畫出更大的餅，找北北基討論，升級基隆捷運，全案攀上400億元。如今新案路線不會與台鐵重疊，跟原規畫案幾乎成為兩個截然不同的模樣。

北宜高鐵的程序荒謬，兩個月來更是檯面化。儘管從交通部到總統府都喊話全案仍在評估中，但是先喊宜蘭、後改四城的，也是交通部。更可議的是，在千夫所指後又冒出了五、六案。難怪立委陳明文質疑交通部「專業在哪」，在「喊價」過程中，有誰尊重專業？

建設是最輕易的選舉支票，但攸關性命的路口改善，卻不如大型建設可兼顧選票鈔票。

從北宜高鐵、基隆輕軌，緊接著還有高鐵南延屏東，遍地開花。即將在2024年總統大選前動工或通車的鐵路立體化，早從前瞻建設喊出支票開始，就是為了圓一個競選承諾。在下次選前搭上便車，經費翻倍如家常便飯，攸關性命的路口改善卻有如龜速；由此來看，大型建設該不該蓋，早就不是重點。

台大土木系教授許添本分析，目前台灣政治不可能不考慮選票與鈔票，關鍵是如何在考慮選票下，讓國家進步而不泛政治化。他認為關鍵在制度，歐洲部分國家投入大型建設前，須將包括財政等完整規畫送國會同意後才編列預算，台灣卻是交通部、行政院決定要做就送預算到立法院表決，生米煮成熟飯只能「拚誰的力量強」，要翻轉恐怕還有相當長一段路。

台灣 台鐵 支票

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