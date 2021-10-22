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台車禍年死3000人 學者：傷亡數字對官員是冰冷的

記者侯俐安／台北22日電
金鼎獎作家陳柔縉騎單車在新北市淡水區遭機車追撞身亡，行政院政務委員張景森日前也在該處發生擦撞，他感嘆減少交通傷亡政策沒選票、沒鈔票，沒人有興趣。（記者林昭彰／翻攝）
金鼎獎作家陳柔縉騎單車在新北市淡水區遭機車追撞身亡，行政院政務委員張景森日前也在該處發生擦撞，他感嘆減少交通傷亡政策沒選票、沒鈔票，沒人有興趣。（記者林昭彰／翻攝）

作家陳柔縉15日騎單車被外送員機車追撞，頭部重創昏迷三天後不治。行政院政務委員張景森昨天在臉書發文表達痛苦與愧疚。他說，台灣一年車禍死亡3000人、受傷50萬人，這是非常惡劣、非常差勁的世界紀錄，期待交通部能把減少交通傷亡當作首要政策目標，可惜這個政策沒選票可拿、沒鈔票可花、沒辦法安排動土剪綵秀，沒什麼人有興趣。

張景森表示，10月18日下午國發會通過兩項金額高達933億元（台幣，下同，約33.5億美元）軌道建設同時，傳來陳柔縉車禍不治的消息，「我的內心深感痛苦與愧疚」；陳柔縉發生車禍的路段，幾個禮拜前他自己也在那裡發生擦撞。

「沒想到今天又傳來陳柔縉已經傷重不治，我覺得十分愧疚。」張景森說，陳柔縉發生車禍的新北市淡水區路段是個地形變化、交通繁忙、車流複雜、易生事故路段，混合車道常會發生汽車追撞機車、機車追撞腳踏車、腳踏車追撞行人，全台這種容易肇事的路段，大家都知道，就算要徹底改善，根本花不了什麼錢；下個禮拜要找交通部「好好談一下」，「看他們政策走到哪裡了」。

他說，台灣一年車禍死亡3000人，受傷50萬人，看了數字都覺得令人良心不安。今年3月22日，張景森在國發會通過955億元道路建設計畫的時候，曾語重心長發表長篇大論，勸告交通部要減少死亡車禍、訂定目標，並問什麼時候能夠把3000人死亡減到2000人以下？

中原大學設計學院院長趙家麟直言，許多工程耗資大筆經費最後成了蚊子館，更多城市修補型工程會立即影響生命安全，但是從總統到地方民代沒幾個人在乎，「傷亡數字對他們來說是冰冷的」。

台灣車禍死傷人數連四年攀升。趙家麟說，車禍傷亡事件往往把箭頭指向駕駛、肇事者，卻忽略「是台灣的道路環境養成駕駛壞習慣」，甚至是道路設計釀成事故。他觀察，造成每場車禍悲劇的背後，有九成五以上是路口設計出了大問題，但在血淋淋事故後，路口依然如舊。

趙家麟說，「台灣花在保護行人的工作實在太少了」。他認為，各項重大建設的決策，能顯示作為一個政治人物、地方首長看重什麼？也反映到底多在乎人民。

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