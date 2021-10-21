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偷拍女法官私密照檢舉外遇 他判刑5月法官職恐不保

記者王宏舜／台北21日電
桃園地院法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，結果卻是場烏龍，惹禍上身。(本報資料照片)
桃園地院法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，結果卻是場烏龍，惹禍上身。(本報資料照片)

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提告，桃園地方法院依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院認為蔡表面上認罪，卻沒全盤托出事發經過，難認徹底悔悟，而檢察官指蔡涉通訊保障及監察法部分也無理，駁回雙方上訴定讞。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡引薦知名醫院巫姓法務。蔡不知道曾女與巫各自已「單身」，去年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾女「老婆」，而且巫還傳送曾女裸胸且臉部貼近巫光溜溜的下體照片，震驚下誤認曾女有婚外情，拍下畫面後向桃院院長檢舉。

曾女經院長約談才知遭偷拍，她解釋沒外遇，為抓出「檢舉人」，自行架設微型攝影機，果真拍到蔡二度窺竊對話，氣得赴桃園地檢提告妨害秘密。

桃院審理認為，就算蔡懷疑曾女婚外情，曾女對於自己隱私保障仍有一定合理期待空間，蔡缺乏尊重他人隱私觀念，且「一拍再拍」，依2個妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑。

高院認為，蔡政佑竊錄的畫面，是桃院配置給曾女專用、製作文書的電腦螢幕，蔡女自然認為有相當秘密性也應有隱私，蔡拍下的是曾女不想公開的事情。客觀上來看，法官辦公室的環境、設備應讓人期待有隱私，高院認為蔡辯詞卸責。

高院認為蔡身為法官，應該知道隱私權是憲法保障的重要法益，他卻無故檢視同僚的公務電腦、用行動電話竊錄非公開活動與對話，是知法犯法且破壞司法信譽。

曾女在高院開庭時哭著說，希望能殺死那天「忘記關電腦的自己」，這樣一切都不會發生。高院認為被害人因此事而焦慮、失眠，雖然她請求從重量刑，但一審已就雙方職業特殊性、竊錄影像私密性、被害人名譽與隱私權、身心傷害程度審酌而量刑，指一審量刑妥適。

此外，檢察官上訴指一審漏未審酌是否適用通訊保障及監察法，高院認為蔡拍攝的是已結束的LINE對話，與通訊自由保障無關，此部分也駁回。

法官評鑑委員會決議由司法院送職務法庭審理，並建議撤職，案件由懲戒法院職務法庭審中；這也是去年7月17日法官法新制上路後，第一件不用經監察院彈劾而直接送職務法庭審理的案件。司法院今年5月已發停職令將蔡停職。

依法官法第42條規定「受有期徒刑以上刑之宣告確定，有損法官尊嚴者」可免職。法界人士認為，蔡已經被判刑5月確定，除非被認為偷拍行為「未損法官尊嚴」，否則法官工作應該不保。

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