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高端9次重訊前爆量 藍委質疑「只查東洋不查高端」

記者李光儀、沈能元／台北21日電

檢調大動作查察東洋採購疫苗破局案是否涉內線交易，引發外界「只查東洋不查高端」質疑。本報進一步檢視高端去年2月以來股票交易量，至少九次在疫苗重大訊息發布前暴增。國民黨立委賴士葆說，高端內線交易事證明確，檢調應追查；高端則強調，發布重大訊息都依據主管機關和法令要求。

此外，立法院衛環委員會新冠疫苗採購調閱專案小組昨天開會，衛福部長陳時中承諾，將公開COVAX平台、AZ與國產疫苗採購合約中可揭露部分；至於東洋採購BNT疫苗夭折惹議，將以秘密會議提供立委調閱資料。調閱小組會議主席蔣萬安裁示，已確立調閱疫苗採購等文件範圍，要求衛福部十天內提供資料給立院。

櫃買中心日前指出，高端股票去年11月以來，確有交易異常，有五次送檢調處理。但相較檢調大動作查東洋，從去年疫情爆發到今年，股價最高曾暴漲13倍的高端卻未被查察。

檢視高端去年2月以來股票交易，至少九次在疫苗重大訊息發布前，出現交易量異常暴增。賴士葆說，依法上市公司重訊公開前不得洩露，高端屢屢發生「重訊前股票交易爆量」，顯然有人掌握資訊，買進賣出，造成交易爆量，是否內線交易已頗為明確，比起東洋案，高端炒股嫌疑更嚴重，金管會和檢調不應雙重標準。

金管會前官員認為，高端股票被炒作眾所皆知，投資人存押寶心態，可能在某些重大時間點前加碼投資，但以去年情況來看，像宣布與美國國衛院合作，或與疾管署的疫苗補助計畫，整體來說買賣量都不大，人為炒作可能性更高。

高端疫苗發言人李思賢說，發布重訊都依據主管機關和法令要求，疫苗研發有重大進展就發布，至於市場怎麼反應，公司從未去注意，櫃買中心確曾要求提供內部人資訊，即可接觸到資訊的名單，前後約四、五次；但目前檢調未要求配合調查，高端會尊重金管會和櫃買中心職權。

高端疫苗 股票 投資

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