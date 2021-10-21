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氣候變遷峰會擬設永續標準協會 陳冲：應爭取ISSB來台

記者賴昭穎／台北21日電
新世代金融基金會董事長陳冲建議政府爭取「國際永續標準協會」赴台，這是台灣在COP26上很好的曝光機會，更可接軌國際。(本報資料照片)
新世代金融基金會董事長陳冲建議政府爭取「國際永續標準協會」赴台，這是台灣在COP26上很好的曝光機會，更可接軌國際。(本報資料照片)

世界氣候變遷峰會COP26下月在英國格拉斯哥舉行，今年峰會議程將成立「國際永續標準協會」（ISSB）列為主要議題之一，專家表示，ISSB訂出永續準則後，和目前的會計準則整合，會影響所有公司的財報揭露，將是一件大事。ISSB正向全球徵求「房東」，已有多國表示歡迎，新世代金融基金會董事長陳冲建議政府加入爭取行列，除是在COP26很好的曝光機會，更可以接軌國際。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，國際財務報導準則（IFRS）基金會在20年前訂定會計準則，如今是成為全球140多國的企業編制財報標準，為跨國間的財務資訊透明度和可比較性建立基礎，如今IFRS再推動設立ISSB訂定永續準則，讓企業在永續資訊的揭露上更完整、一致性，不像現在標準不一、各說各話。目前協助建置ISSB事務的人，是歐洲央行前總裁特里榭。

隨著氣候變遷再度受到全球關注，如何落實永續概念也成為重點，COP26把ISSB列為此次重要議題，目前已有不少國家爭取ISSB設置永久辦公室，包括加拿大、瑞士、日本、德國等。

陳冲指出，ISSB是IFRS轄下單位，重要性不那麼強烈，和政治無關，如今因為COP26成為全世界焦點，若台灣出面爭取，將是很好的曝光機會。

陳冲說，如果是相對比較重要的單位，可能不願意在亞洲或非洲設立總部，ISSB設在非歐美國家，較能凸顯地區分散的概念：台灣物價相對較低，又不缺會計人才，還可以趁機會練兵，因為現在很少有機會和國際接軌，更可展現我國參與氣候變遷議題的企圖。

林泉興則說，ISSB成立後，IFRS轄下就有兩個協會，一個負責國際會計準則、一個負責永續準則，以後財務報表和非財務報表的資訊都透過這個組織制定，藉此提高所有的交易市場和公司的遵循度。事實上，會員超過九成是全球金融監理機關的國際證券管理機構組織（IOSCO），早已表態支持設立ISSB，讓企業揭露的資訊能根據準則講清楚，也便於管理。

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