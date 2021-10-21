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今冬恐再加劇 中經院：通膨明顯有感

記者葉卉軒╱台北21日電
中經院示警，今年恐加劇通膨，且今年的消費者物價指數（CPI）年增率已讓「通貨膨脹明顯有感」。(本報資料照片)
中經院示警，今年恐加劇通膨，且今年的消費者物價指數（CPI）年增率已讓「通貨膨脹明顯有感」。(本報資料照片)

中華經濟研究院昨（20）日大幅上修今年全年經濟預測至5.84%，較7月預測值上調0.68個百分點，並分析台灣經濟呈現「外熱內升溫」。但中經院提醒，各資訊紛紛預測今年冬天會很冷，嚴冬恐加劇通膨，且今年的消費者物價指數（CPI）年增率已讓「通貨膨脹明顯有感」。

中經院院長張傳章指出，5.84%的成長表現為後金融海嘯時期以來的新高，這次並已將5倍券、中國大陸限電等重要因素都考慮進去，較去年的3.12%增加2.72個百分點。至於2022年台灣經濟成長率預估為3.55%，雖然較2021年減緩，但可望連3年突破3%以上。

關於全球關注的通膨問題，中經院分析，由於全球經濟反彈復甦，推升各項物資需求，加上5缺（缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電）等因素推升全球物價水準，台灣CPI年增率約1.84%，較2020年的負0.24%差距2.08個百分點，「通貨膨脹明顯有感」。

2022年CPI年增率部分，中經院預估為1.8%，與2021年相仿，都在2%以下。

張傳章表示，民間對通膨滿憂心的，至於現在的能源價格是短暫的漲，還是可能持續到明年的Q2、Q3，政府應及早因應才不會措手不及。

張傳章還提到，近幾個月進口物價指數維持高檔，不得不重視，因為進口物價上漲可能會進一步傳導到民生物資，現在部分餐飲業已經開槍（漲價）了，會不會產生連鎖效應有待觀察。

此外，振興五倍券開跑可望刺激買氣，廠商面對原物料及進口成本上漲，會自己吸收、還是趁勢調漲，也值得關注。

同時，中經院也提醒，儘管疫情趨緩但變種病毒、疫苗與防疫等相關措施仍將左右經濟活動，且主要國家因應後疫情時代的貨幣政策與通膨壓力的調整與措施也值得關注。

此外，全球經濟在疫情期間因隔離管制而嚴重停擺，隨著疫情轉趨緩和，市場供需以及供應鏈銜接卻卡鏈，衍生出五缺等危機，甚至近期全世界也已展開對天然氣、石油以及動力用煤的競逐。此外，還有限電危機，以及減碳、淨排等影響，對後續經濟成長也是比較大的挑戰。

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