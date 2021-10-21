新聞眼／宜蘭高鐵爭議 只見選票鈔票 不見宜蘭人真需求

高鐵延伸宜蘭案一波三折，交通部擬提最新方案，位址在原「縣政中心案」西南側，預計將新設台鐵宜蘭新站，與高鐵宜蘭站共站。(本報資料照片)

高鐵宜蘭選站從四方案變六方案，看似各方初步達成共識，擺平過去兩個月的紛爭，卻也讓外界見識，一項超過1700億元(台幣，下同，約60億美元)的建設，決策過程的草率、專業的脆弱。曾經一再跳過程序的高鐵宜蘭站，對政治人物來說禁不起回頭，也沒有說「不蓋」的勇氣，但宜蘭高鐵真的是宜蘭人要的嗎？能解決宜蘭的困境又是什麼？或者背後，終究是鈔票與選票？

立委邱臣遠認為，高鐵進宜蘭對當地人是百年建設，選址急轉彎讓人懷疑，「過去花了7000多萬元評估經費，是丟到水裡了嗎？」

北宜直鐵爭議超過20年，在交通部前部長林佳龍時代，前年直接跳過可行性研究，進入綜合規畫階段。北宜直鐵核定的可行性方案中，並未包括高鐵方案；直接將高鐵方案納入綜合規畫作業，早已是違反程序正義與現行制度。

從北宜直鐵到北宜高鐵，造價從600億元攀升到1700億元。交通部稱可以解決國5壅塞、提高東部運能。但從北宜高鐵綜規報告可見，高鐵興建後，無論平日或假日，都只能移轉國5小汽車交通量的5%，無法解決國5塞車的問題，還將造成台鐵 、公路客運運量移轉，收入減少，也將影響運行能力，更不用說到宜蘭當地的轉乘，若未來能因應高鐵改善，何不先檢討維持數10年的現狀，為何無法進化？

北宜高鐵建設經費幾乎是西部高鐵的三分之一，天價建設，投資 缺乏效益。營運已可預見數十年難以彌補的虧損。

跳過審查程序、可行性、必要性的宜蘭高鐵，最終在選址階段，台灣 世曦顧問公司耗資7000萬元製作評估報告建議宜蘭站後，大轉彎變成四城站，又再憑空冒出第五、第六方案，上演一場荒謬轉彎劇。邱臣遠表示，可見決策過程就是政治凌駕專業。

而當地價房價雙漲時，無論在哪設站，喊價的都不會是輸家，宜蘭人真正的需求卻從未被正視。