蔡英文出手滅火 宜蘭高鐵又冒新案

高鐵延伸宜蘭 殺出黑馬

「高鐵延伸宜蘭案」一波三折，原本四個方案，在站址選擇幾乎引爆民進黨 派系鬥爭後，一周內多了第五、六個方案。其中，交通部擬提新案位址在原「縣政中心案」西南側，預計將新設台鐵宜蘭新站，與高鐵宜蘭站共站；高鐵擬拉出一條路廊蓋軌道，雙鐵採「共站不共軌」。

「高鐵延伸宜蘭案」選址，從8月以來引發軒然大波。交通部委託顧問公司，從四城、宜蘭、縣政中心、羅東四案，在交通部前部長林佳龍任內建議宜蘭站，王國材接任後卻屬意四城站，引發各方人馬拉鋸，連帶造成土地價格波動，在野黨抨擊民進黨派系炒地皮，民進黨各派系也互轟更傷選情，甚至可能導致全案擱置，恢復北宜直鐵方案，直到蔡英文總統表態滅火。

宜蘭縣議會民進黨團上周二開會達成共識，不再堅持設站在宜蘭車站，並以「宜蘭以南」尋覓合適站址；高鐵延伸宜蘭促進會長、宜蘭市長江聰淵也尊重黨團共識。正當不少人樂觀認為，宜蘭縣長林姿妙較屬意的「縣政中心案」將勝出時，宜蘭政界流出一份簡報，擬在宜蘭案、縣政中心案中間設站，成為「第五方案」。

不過，交通部仍如火如荼尋覓新方案，近來已評估將在「縣政中心案」的西南側尋覓新地，等於是「第六方案」。

高鐵選址延燒兩個月，竟出現六個方案，但在一番爭論後，原本四城、宜蘭、縣政中心、羅東，恐怕全數出局。

全案從8月中交通部傾向四城站以來不斷延燒，民進黨派系各有主張，劍指行政院長蘇貞昌指使交通部從宜蘭站轉彎為四城站，在立法院理應保持中立的院長游錫堃都跳出來發聲，宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵也到立法院陳情；立委陳明文更砲轟交通部長王國材一個月內提不出方案就下台，衍生派系鬥爭。國民黨 則直指綠營炒地皮。

直到風暴 延燒最頂端，幾乎燒到在地人都知道「再吵下去民進黨不用選了」，甚至傳言「高鐵可能吵到不蓋了」、「可能改回北宜直鐵方案」。本月6日，蔡英文在民進黨中常會強調，重大政策討論過程，難免有不同聲音，行政部門要加強溝通，為全案「滅火」。

隨後交通部找到縣政中心案西南方的空地，這「第六案」可說是各方都能退一步，「各不得罪」。地點是各派系與藍綠最大公約數，不讓國民黨坐享其成，原本遭放話的多名「地主」，在此處也擁多筆土地，其他地區已漲的地價難再回跌。交通部則巧妙找出新廊道，變出「共站不共軌」，解決工程、徵收問題，「皆大歡喜」。王國材昨天拜訪游錫堃後，局勢也更明朗。

只不過，一座宜蘭高鐵，在選址風暴短短兩個月之間，幾乎撕裂宜蘭人。半年前請台灣世曦顧問公司做出的四方案，再多的專業評估，最終仍是回到政治決定。