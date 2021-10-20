因應新冠 國防醫學院將建P4實驗室 全台第二座

因應新冠肺炎等傳染病威脅，國防醫學院預防醫學研究所規畫新建全台第2座「P4實驗室」，圖為位於新北三峽的預醫所，該單位相當神祕、戒備森嚴。（本報資料照片）

國防醫學院預防醫學研究所所長洪乙仁昨證實，國防醫學院預醫所將興建新的「P4實驗室」，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

三峽預防醫學研究所内有最高等級的P4實驗室，是國軍用來研發對抗生物戰劑技術的重鎭，廣受國際矚目，至今没有解密。但成立已超過40年。

國防部 上午舉行記者會，針對此次新冠疫情 肆虐，國防醫學院在「高防護實驗室」方面有哪些貢獻？洪乙仁表示，針對此次新冠肺炎疫情，國防醫學院在生物安全第四等級實驗室(BSL4)中執行病毒培養、鑑定及分析工作 ，並在動物生物安全第三等級實驗室(ABSL3)中，以動物模式驗證藥物及疫苗的有效性，於生物安全第二等級實驗室(BSL2+)精準偵檢實驗室中檢驗臨床檢體，遵循生物安全法規且分工明確，提升執行任務的工作效率。

洪乙仁表示，國防醫學院預醫所為因應快篩試劑、治療藥物及疫苗開發的測試需求，從2020年迄今已進行七場次不同類型的人員培訓及演練，為台灣唯一具備完整生物安全第2/3/4等級實驗室的人員培訓場域。

他證實，為因應如新冠肺炎等傳染病的威脅，國防醫學院預醫所在國防部各級單位全力支持下，已規畫新建生物安全第四等級實驗室(P4)，新P4實驗室的安全規範將符合國際上最嚴格的加拿大標準，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施，作為國軍及全國防疫研發工作最堅實的後盾。