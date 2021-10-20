我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

研發替代浮具 將禁用保麗龍

記者吳姿賢／台北20日電
台南七股漁民多年前就改換環保蚵棚，不會漂移也沒有汙染問題，但造價較高。(本報資料照片)
台南七股漁民多年前就改換環保蚵棚，不會漂移也沒有汙染問題，但造價較高。(本報資料照片)

中南部牡蠣養殖漁業的保麗龍垃圾汙染西南沿海，還隨著洋流漂到東半部，外界呼籲中央統一制定保麗龍漁具「落日條款」。農委會漁業署表示，台南及嘉義2023年、澎湖2025年將全面禁用保麗龍養殖牡蠣，中央會研發耐用的替代浮具作為配套，盼從源頭減少汙染。

中國大陸、日本南韓為牡蠣養殖大國，近年也注意到保麗龍造成的「海洋白色汙染」。環團指出，大陸積極採用替代浮具，很快就會全面汰除保麗龍漁具，南韓廣設回收站、還有清潔船專門回收，日本更將保麗龍轉化為燃料，值得台灣借鏡。

全球牡蠣養殖主要集中於亞洲，大陸產量占全球八成六，近年開始提倡減少保麗龍養殖漁具，補助漁民改用ＨＤＰＥ、ＰＥＴ材質浮球，預計這一、兩年內就會全面汰換完成，希望讓保麗龍養殖漁具絕跡。

但替代浮具成本高、產品也不夠成熟，許多蚵農難接受。陳文深說，替代浮具價格約為保麗龍五倍，現在沒有開發量產當然貴，若未來普及化將可拉低價格。

海保署表示，先前已委託基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等六個縣市，試辦廢漁網及蚵繩回收再利用，澎湖縣、金門縣、連江縣則試辦海廢保麗龍再利用，統計至今年9月底，已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、處理海廢保麗龍33公噸。

南韓 日本 台灣

上一則

富邦金證實董座蔡明興確診 蔡明忠暫代職 營運不受影響

下一則

白色汙染 廢棄保麗龍漁具漂全台

延伸閱讀

兒童挑食缺鋅 易專注力差、發展遲緩

兒童挑食缺鋅 易專注力差、發展遲緩
日本牡蠣、秋鮭離奇暴斃 業者嘆：海膽也遇毀滅級損害

日本牡蠣、秋鮭離奇暴斃 業者嘆：海膽也遇毀滅級損害
挑食讓近4成童缺鋅 研究：易注意不集中、發展遲緩

挑食讓近4成童缺鋅 研究：易注意不集中、發展遲緩
1道紅酒洋蔥 變出5料理

1道紅酒洋蔥 變出5料理

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18
台灣東洋爭取BNT疫苗案疑涉內線交易，調查局昨約談東洋總經理施俊良（右），深夜送士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

2021-10-15 17:21
馬英九。(本報資料照片)

馬英九贏了 名嘴誣指收政治獻金 判賠60萬並道歉

2021-10-15 00:49

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨