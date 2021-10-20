研發替代浮具 將禁用保麗龍

台南七股漁民多年前就改換環保蚵棚，不會漂移也沒有汙染問題，但造價較高。(本報資料照片)

中南部牡蠣養殖漁業的保麗龍垃圾汙染西南沿海，還隨著洋流漂到東半部，外界呼籲中央統一制定保麗龍漁具「落日條款」。農委會漁業署表示，台南及嘉義2023年、澎湖2025年將全面禁用保麗龍養殖牡蠣，中央會研發耐用的替代浮具作為配套，盼從源頭減少汙染。

中國大陸、日本 、南韓 為牡蠣養殖大國，近年也注意到保麗龍造成的「海洋白色汙染」。環團指出，大陸積極採用替代浮具，很快就會全面汰除保麗龍漁具，南韓廣設回收站、還有清潔船專門回收，日本更將保麗龍轉化為燃料，值得台灣 借鏡。

全球牡蠣養殖主要集中於亞洲，大陸產量占全球八成六，近年開始提倡減少保麗龍養殖漁具，補助漁民改用ＨＤＰＥ、ＰＥＴ材質浮球，預計這一、兩年內就會全面汰換完成，希望讓保麗龍養殖漁具絕跡。

但替代浮具成本高、產品也不夠成熟，許多蚵農難接受。陳文深說，替代浮具價格約為保麗龍五倍，現在沒有開發量產當然貴，若未來普及化將可拉低價格。

海保署表示，先前已委託基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等六個縣市，試辦廢漁網及蚵繩回收再利用，澎湖縣、金門縣、連江縣則試辦海廢保麗龍再利用，統計至今年9月底，已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、處理海廢保麗龍33公噸。