台商「小黃卡」記錄國藥、科興 指揮中心要回收

民眾打完高端疫苗，秀出疫苗接種小黃卡。（記者蕭羽耘／攝影）

疫苗 接種小黃卡究竟能不能記錄中國大陸疫苗？有台商接種大陸國藥、科興兩劑疫苗，並在台灣 成功換發疫苗接種小黃卡，是否代表台灣承認大陸疫苗？衛福部長陳時中昨在立法院說，「這只是對於一個事實的認定，有打過這樣的疫苗，至於怎麼承認還要再研究」。但指揮中心發言人莊人祥隨後澄清，小黃卡僅記錄台灣施打紀錄，將收回該小黃卡。

在大陸任職的台幹陳先生今年4月赴陸工作，於當地先後接種國藥、科興疫苗，8月底返台，近期因出國需求，申請台灣的疫苗接種紀錄，至衛生所順利換取小黃卡。

左為國際預防接種證明書（簡稱黃皮書），右為常見的疫苗接種小黃卡，僅限台灣使用。（圖：指揮中心提供）

莊人祥說，台灣民眾如果在海外接種世衛組織所認可的AZ、莫德納、BNT、嬌生、國藥、科興等六大疫苗，返台後可在「全國性預防接種資訊管理系統」（NIIS）補登，但無法紀錄至小黃卡。

另外，台灣民眾在國外施打的六大國際疫苗中的任何一款，入境後自願性至各地衛生所或健康服務中心補登，不需在台灣補打，且可比照台灣完整接種者在陪病者等規定，可免除篩檢 。

林口長庚兒科教授級主治醫師黃玉成說，目前未強制要求在國外接種疫苗的民眾補登NIIS系統，以致部分已在國外接種疫苗的國人返台後打了第三劑或混打疫苗，政府應認真思考疫苗認證的可行性。

媒體追問，如果將來有疫苗護照，接種國藥、科興是否也可使用？陳時中說，整體運用還要再討論。

此外，交通部民航局昨晚宣布，因疫情已趨緩，離島縣市稍早均已取消旅客抵達後強制篩檢，指揮中心評估後，決定暫停本島五處機場篩檢站運作，從今天開始，自松山、台中、嘉義、台南、高雄等機場出發前往離島澎湖、金門與馬祖的旅客，除需填寫健康聲明書外，均無須篩檢，旅客可依正常行程出發。