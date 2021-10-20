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基本生活費調高 1家4口省稅2000元

記者程士華／台北20日電
財政部公告二○二一年國人基本生活費標準為十九點二萬元，以四口之家、稅率百分之五為例，約可減稅兩千元。(記者杜建重／攝影)
財政部公告二○二一年國人基本生活費標準為十九點二萬元，以四口之家、稅率百分之五為例，約可減稅兩千元。(記者杜建重／攝影)

明年軍公教勞薪水看漲，部分民眾綜所稅還能省荷包，政院19日宣布三利多訊息，讓民眾有感。財政部公告2021年國人基本生活費標準為19.2萬元(台幣，下同，約6892美元)，比去年多1萬元，創歷年最大調幅，明年5月綜所稅申報可適用，預估受益戶數約229萬戶。除了勞工基本工資明年調升月薪至25250元、時薪168元，軍公教薪水也擬調漲4%，行政院長蘇貞昌透露，會趕在明年元旦前定案。

財政部表示，基本生活費是參照主計總處所公布的最近一年每人可支配所得中位數計算而來，2020年國人所得中位數為32萬零265元，按該中位數六成計算，訂定今年度每人基本生活費為19.2萬元。

依「納稅者權利保護法」及其施行細則規定，每個申報戶按財政部所公告的基本生活費，乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數，可算出全戶的基本生活費總額，依法不得進行課稅。以四口之家為例，相同所得、免稅額、扣除額結構下，今年度課稅所得將較前一年度減少4萬元，也就是以5%稅率換算，可少繳2000元。

財政部說，本次調整後預估受益戶數為229萬戶，較去年度增加21萬戶；減稅利益為146.4億元，釋出減稅效果較去年度增加44.1億元，民眾明年5月報稅將會有感。

至於軍公教調薪，蘇貞昌19日在立法院備詢時說，調薪方向已確定，應會趕在明年元旦前；至於實際時程和調薪幅度，仍要尊重軍公教員工待遇審議委員會。

財政部 勞工 報稅

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