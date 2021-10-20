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白色汙染 廢棄保麗龍漁具漂全台

記者吳姿賢／台北20日電
以白色保麗龍製成的蚵棚，易磨損破碎出現微塑膠碎屑，成了海洋「白色汙染」。(本報資料照片)
以白色保麗龍製成的蚵棚，易磨損破碎出現微塑膠碎屑，成了海洋「白色汙染」。(本報資料照片)

海洋「白色汙染」流竄全台。環團今年走訪全台記錄海洋垃圾組成，19日公布台灣沿海垃圾高達七成是廢棄漁具；彰化、雲林、嘉義、台南、澎湖等地，更有逾六成海洋垃圾為養殖類漁具，西南部的養殖蚵棚甚至隨洋流漂到東北角。白色的保麗龍浮具經沖刷磨損產生塑膠微粒，宛如海洋「白色汙染」，環團呼籲政府正視牡蠣養殖產生的龐大廢棄物問題。

保麗龍價格低廉、浮力好，一直是西南部牡蠣養殖業常用的主要浮具，但因容易磨損破碎，會出現大量微塑膠碎屑。

澄洋環境顧問執行長顏寧表示，今年走訪全台計算海岸垃圾組成分布，發現養殖牡蠣的彰化、雲林、嘉義、台南養殖漁具廢棄物比率超過六成，部分海岸更看到大量保麗龍、蚵棚跟竹架堆積。

顏寧還指出，學者估計西南部共有2.4萬棚牡蠣，每年使用12萬至20萬顆保麗龍，但由於風浪豪雨沖刷，每年約有3.6萬至6萬顆流失到各地，造成嚴重的海洋白色汙染。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良也說，先前曾調查東北海域塑膠微粒數量全台居冠，每立方公尺最多高達16個，且其中發泡塑膠占比相當高，研判與西南沿海養殖活動有關，透過洋流數據運算，西南沿海垃圾只要2至3周就可漂到東北角，過去3年都看過蚵棚直接沖到岸上。

黑潮海洋文教基金會董事張卉君說，發泡材質浮球不斷磨損後產生微塑膠，可能影響魚貝類等海鮮，對海洋健康造成威脅，政府應研擬符合現況的管理規範。林東良也說，應改善西海岸養殖產業，才能從源頭解決海洋白色垃圾問題。

為減少保麗龍養殖漁具，農委會漁業署表示，正在研發比保麗龍更耐用的替代浮具讓蚵農使用，但成本是保麗龍的五倍，必須量產才可能拉低價格。蚵農說，願意配合使用友善養殖方式，但若沒有補助，恐怕無法負擔這麼貴的替代浮具。

海洋保育署表示，今年委託各縣市回收廢棄漁網及蚵繩93公噸、保麗龍33公噸，也推動海廢再生聯盟，與回收業者、製造業者、通路商尋找更多去化管道。

台南牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，過去用過發泡聚丙烯（ＥＰＰ）替代浮具，但蚵農普遍認為浮力不足、使用不便，聚氯乙烯（ＰＶＣ）又有戴奧辛疑慮，最近開始試驗高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ），材質相對環保，也很耐用，但ＨＤＰＥ組成的蚵棚一個要價20多萬元，成本相當高。

青年蚵農邱永仁表示，其實牡蠣產業也可很環保，海域較深地區才需要利用保麗龍讓竹子浮在海上，但颱風一來就會摧毀造成汙染，或日曬雨淋導致保麗龍破碎被海洋生物吃下肚，最後還是透過食物鏈影響人體健康；他在潟湖用平掛式養殖，雖然要用塑膠管子，但一用就是20年以上，相較保麗龍而言，對環境更為友善。

海洋白色汙染怎麼解 製表／吳姿賢【作者：邱孝竹，日期：2021-10-20，數位...
海洋白色汙染怎麼解 製表／吳姿賢【作者：邱孝竹，日期：2021-10-20，數位典藏序號：20211020002721205】

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